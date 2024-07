Gardacostas pasará a los barcos que contaminen la factura por sus servicios de limpieza

El alto gasto que trajeron consigo para el erario gallego las actuaciones de salvamento vinculadas a los rescates marinos llevó hace más de una década, en 2012, a lanzar un decreto para establecer los precios públicos por los servicios de auxilio prestados por Gardacostas. Las estadísticas reflejaban que estas labores suponían “cuantiosos costes para la Administración”, conforme recogió aquel año la citada normativa en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y se cifraban en cerca de seis millones de euros anuales en el caso de los rescates por medios aéreos y de otros cinco millones de euros anuales para las operaciones realizadas con embarcaciones. A propuesta de Medio Rural y Mar, entonces una sola consellería encabezada por Rosa Quintana, se fijaron aquellos supuestos en los que los sujetos obligados debían hacer frente al desembolso económico ligado al servicio prestado. Entre ellos, cuando el rastreo, rescate o salvamento se produjese como consecuencia de la práctica de actividades o deportes que entrañan riesgo o peligrosidad (actividades subacuáticas, navegación, piragüismo o remo); cuando estos trabajos se hicieran en áreas expuestas y de difícil acceso como las zonas de rompientes, acantilados y barrancos; o cuando las personas rescatadas o salvadas no llevasen el equipamiento adecuado para la actividad, practicasen las mismas en situaciones de fenómenos meteorológicos adversos y advertidos a la población o solicitasen el servicio sin estar objetivamente justificado.

Con todo, la norma se ha quedado limitada a una serie de supuestos que no son suficientes a ojos de la Xunta. “Son muy limitativos y no representan la mayor parte de las intervenciones”, matizan desde el Gobierno autonómico. Los últimos 12 ejercicios han permitido constatar que “muchas de las contingencias” que motivan la intervención y utilización de los medios de la cartera que ahora dirige Alfonso Villares, como los relacionados con la prevención y lucha contra la contaminación marina, ocasionan una serie de dispendios que no se pueden repercutir al no estar incluidos dentro de los supuestos de hecho de la norma actual. Un problema que una nueva norma en la que trabaja la Xunta pretende solucionar “delimitando únicamente las actividades que deben quedar excluidas de su ámbito de aplicación”.

A diferencia del anterior decreto, la futura normativa cobrará “por regla general” todas las prestaciones salvo aquellas explícitamente excluidas en el texto, que serán “el rescate de vidas humanas en el mar, los ejercicios de formación y adiestramiento en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación o la prestación de servicios en situaciones de catástrofe o de calamidad pública”. Se abre así la puerta a que el Ejecutivo gallego haga pagar la limpieza del mar a los barcos que causen vertidos, así como a otra serie de actuaciones contra episodios contaminantes que podrá repercutir a Administraciones distintas a la gallega y a terceros que pidan los servicios.

Consulta en marcha

La consulta en torno a la creación de la nueva norma, abierta el pasado 26 de julio y hasta el próximo 31 de agosto, ampliará así la fijación de los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios asistenciales por parte de Gardacostas, cuyos vehículos, embarcaciones y helicópteros (el Pesca 1, con base en Vigo, y el Pesca 2, con base en Celeiro) exhiben desde 2012 un ejemplar de los precios públicos aprobados por el actual decreto. El mismo recoge en su anexo que cada hora de medios humanos movilizados asciende a 37 euros, mientras que medios materiales como un vehículo o un helicóptero ascienden a 75 euros/ hora y a 2.200 euros/hora. Esta última cantidad es lo que cuesta movilizar también una embarcación de más de 18 metros de eslora (aunque en este caso por un día entero o menos), mientras que para las de menor tamaño la tarifa baja a 450 euros. En el caso de los medios convenidos, un vehículo de rescate cuesta 39 euros/hora, mientras que una embarcación de salvamento dotada con rescatadores o buzos se eleva a 1.500 euros/hora.

Al estar el nuevo texto en proceso de tramitación, todavía no es posible conocer los nuevos precios públicos que repercutirá la Xunta por las actuaciones vinculadas a la prevención y lucha contra la contaminación marina que lleve a cabo Gardacostas (a excepción de los ejercicios de formación y adiestramiento), aunque sí está claro que se actualizarán y tendrán en cuenta el aumento del gasto que ha sufrido el servicio desde hace más de una década. “Resulta necesario por parte de la Consellería do Mar acometer un nuevo decreto en el que, además de delimitar los supuestos que deben de quedar excluidos de su ámbito de aplicación, se establezcan los nuevos precios que cubran los gastos derivados de la prestación de servicios por parte de Gardacostas, teniendo en cuenta, además, el incremento de costes producidos desde la aprobación de la norma anterior”, remarca el Gobierno autonómico.

