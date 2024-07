“Es irresponsable reemplazar la pesca sin conocer los efectos de sus alternativas”

Pese a recordar desde el otro lado del teléfono que ya está “jubilado” y decirlo convencido, Ernesto Penas (Cee, 1952) sigue compaginando su día a día con una rutina del todo menos sedentaria. Sí que es cierto que ya no trabaja como alto funcionario en Bruselas, donde con el paso de los años se convirtió en una de las voces más autorizadas del sector pesquero, pero todavía se mantiene como presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y continúa inmerso en una actividad de la que, como todo hombre o mujer de mar, cualquiera que la haya probado difícilmente se separa. Y desde esa experiencia y con ese apego, pero sin renunciar a la objetividad y coherencia que lo caracterizan, ha escrito La proteína azul. Por qué no hay que dejar de comer pescado. Un ensayo veterano que trata de explicar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, cómo difícilmente podemos vivir sin la pesca (la responsable, que la hay y no precisamente poca). Y cómo esa pesca vive un momento cuanto menos difícil.

–¿Qué le ha impulsado a escribir?

–Dos razones. La primera es que a lo largo de los últimos años he observado una evolución muy grande en la gestión pesquera. Se ha convertido en una cuestión ambiental y está llegando a extremos preocupantes. La segunda es que ahora existen una serie de campañas para desacreditar al sector. Me preocupa porque crean una imagen negativa de toda la actividad en la sociedad en general, incluso en una como la española a la que le encanta el pescado. Se está creando una imagen horrible de la pesca que está comenzando a tener una influencia notable en parte de nuestros jóvenes.

–¿Asocia la caída del consumo de pescado (casi un 25% menos en 10 años en Galicia) a todo esto?

–Es un fenómeno complejo, no creo que haya un solo motivo. Mínimo varios, y en diferentes consumidores seguramente influyan distintas razones. Por un lado, hay una bajada de consumo debido a los nuevos hábitos alimentarios. La comida rápida, por ejemplo. También hay personas que no comen pescado por razones ideológicas (“veganismo o animalismo”, cita) y otras que no son capaces de comerlo como tradicionalmente se servía (con espinas o con piel) y que optan por otros productos.

–Habla en su libro de que “la lucha contra el hambre, la desnutrición y por la seguridad alimentaria no está ganada”, y que “la pesca responsable y bien gestionada está llamada a jugar un papel clave”. ¿Tenemos una pesca responsable hoy en día?

–A nivel global hay una tendencia a que se reduzca el número de stocks sostenibles, un aumento de los stocks sobreexplotados. Cuando uno ve esa imagen para todo el mundo, se entiende que las ONG digan que la pesca es insostenible y que haya llamadas a dejar de consumir pescado para salvar los océanos. El truco está en que no todo el mundo está igual. Los recursos están bien y están mejorando allá donde hay gestión pesquera, y la mala tendencia a nivel global se debe a que todavía quedan muchas zonas en el mundo en las que no hay una gestión pesquera merecedora de tal nombre. Y ese es el problema. Los recursos están mal donde no hay una gestión pesquera seria. La gestión pesquera funciona y funciona bien, lo que no funciona es su ausencia.

–La caída de la flota europea contrasta con el incremento de las importaciones de productos del mar procedentes de terceros países, ¿en qué clave debe entenderlo el consumidor?

–Las flotas son cada vez más eficientes y que se reduzcan está dentro de lo normal. El caso es que mientras Europa y otros países occidentales practicaban una política responsable de limitar y reducir su flota pesquera para mantener los recursos, otros países del mundo han hecho lo contrario y se han aprovechado de esta autolimitación europea para aumentar sus flotas. Y hablo especialmente de flotas del lejano oriente. El gran problema es justamente este, que de alguna forma Europa está siendo responsable pero no lo están siendo otras. También hay que plantearse muchas otras cosas. Como por ejemplo si Europa, aparte de asegurar la sostenibilidad de sus recursos en aguas europeas, está haciendo lo posible por explotarlos de la manera más eficiente posible. Europa ahora mismo está utilizando aproximadamente tres cuartas partes de los recursos que tiene y que podría explotar de manera sostenible. Es decir, tenemos un sistema de explotación que no es el más eficiente del mundo en traducir la productividad del océano en pesca desembarcada.

–En alusión al título de su libro, ¿por qué plantea ese interrogante?

–El título tiene una intención muy clara, y es que hay muchas campañas por parte de ONG y personalidades públicas que nos bombardean, especialmente en ciertos países de Europa, de Estados Unidos también, con esa idea de que hay que dejar de comer pescado para salvar los océanos. Como si comer pescado fuera contribuir a destruir los océanos. El título tiene como objetivo fundamental luchar contra esa frase, que me parece absolutamente desgraciada.

–¿Y por qué no hay que dejar comer pescado? Y, sobre todo, ¿qué pescado es el que hay que comer?

–El problema del hambre y la desnutrición en el mundo está sin resolver. Renunciar a una fuente de alimento tan buena… ¿en aras de qué? Si todo el mundo estuviera ya perfectamente alimentado podríamos permitirnos el lujo de renunciar a alguna fuente de alimento, pero es que todavía quedan 800 millones de seres humanos que no están bien alimentados, según la FAO. El pescado es además la mejor proteína del mundo. La mejor proteína animal desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista de la salud. Entonces, ¿a santo de qué vamos a renunciar a consumir la proteína animal de mejor calidad del mundo? También hay que tener en cuenta que la pesca en general, y en particular ciertos tipos de pesca como por ejemplo la pesca de pequeños pelágicos, es uno de los sistemas de producción de proteína animal con menor huella de carbono. De cara a luchar contra el cambio climático, comer productos pesqueros es ventajoso respecto a otras fuentes de alimento. ¿Y qué especies hay que comer? Yo creo que todas. Si una especie está sobreexplotada en Europa no es por eso por lo que hay que dejar de consumirla. Si una especie en Europa está sobreexplotada, lo que ocurre es que la propia Unión Europea limita su captura. Ahora, una vez que se ha limitado, lo que llega a los puertos se puede consumir. De lo contrario estaríamos haciendo un daño económico al sector pesquero que no se merece.

–El sector lleva tiempo pidiendo la rebaja del IVA de los productos del mar, y pese a ello no ha habido respuesta positiva desde el Gobierno. ¿Entiende este rechazo? ¿El bajón del consumo es una cuestión de precios?

–No sé cuáles son las motivaciones del Gobierno para no querer bajar el IVA del pescado, pero si lo he entendido bien parece ser que es que el pescado, igual que la carne, no se considera un alimento básico. Bueno, yo creo que el pescado forma parte de los alimentos básicos. Respecto a que sea caro o no, creo que no se puede decir en general que el pescado sea caro o barato. Hay de todo. Es decir, cualquiera que sepa un poco sobre la pesca y el pescado sabe que un rodaballo o una lubina salvaje son caros. No se pueden comer todos los días, son muy caros. Pero un lirio, una bacaladilla o un jurel son especies muy baratas, por ejemplo, y son excelentes.

–Hace días FARO avanzaba que Consumo propone limitar el pescado en los colegios. El ministerio ultima un real decreto que arrancó en 2022 y que establece una pauta de “una a tres” raciones por semana en las escuelas, cuando el mismo año la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió un informe de su comité científico con una propuesta semanal de consumo de “tres o más raciones/semana”.

–No entiendo la limitación de las raciones de pescado. Por supuesto que no hace falta comer pescado todos los días, como tampoco hay que comer carne todos los días. Dicho esto, creo que es vital que los niños en los colegios tengan una dieta rica en proteínas y variada. No sé cuál es la cantidad ideal de pescado, eso pienso que es mejor que lo digan los nutricionistas, pero si se hace una limitación que no se haga por pensar que con eso se van a salvar los océanos.

–Están surgiendo cada vez más productos veganos que imitan en sabor, color y forma productos del mar, incluso con referencias que pueden llevar a equivocación. Usted habla de que “confiar nuestra seguridad alimentaria a ciertas soluciones presuntamente milagrosas y sin conciencia social tiene visos de suicidio estratégico”. ¿Se refiere también a esto?

–No estoy en contra del sector foodtech, de las nuevas tecnologías de alimentos en torno a las proteínas vegetales o las proteínas in vitro. De lo que estoy en contra es de pensar que pueden o deben reemplazar a la pesca y a la ganadería. Ojo con los milagros, porque no podemos pensar en reemplazar la pesca con otras soluciones como si esas soluciones alternativas no tuvieran efectos ecológicos. Por supuesto que los tienen. Y es altamente irresponsable pensar que podemos reemplazar la pesca sin saber cuáles son los efectos de las alternativas. Además, la foodtech se está desarrollando con empresas invirtiendo muchísimo dinero en desarrollos tecnológicos que dan lugar a patentes. Si reemplazamos la pesca que ejercen millones de pescadores en todo el mundo por unas cuantas multinacionales que tienen las patentes para producir la “carne” o el “pescado” en laboratorio, lo que estamos es pasando de un modelo socialmente intensivo y que no tiene monopolios a uno en el que unas pocas multinacionales van a ejercer un oligopolio de las nuevas tecnologías y la nueva alimentación.

Suscríbete para seguir leyendo