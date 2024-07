El sector urge una campaña de impacto que impulse el consumo de pescado en España

La Jornada Internacional de Pesca sobre Grandes Migradores, organizada por la Organización de Palangreros Guardeses, puso ayer el foco en la caída del consumo del pescado (un descenso alarmante del 38,6% a nivel nacional en la última década) y las soluciones para cambiar esta negativa tendencia. Entre las opciones planteadas se expuso la necesidad de contar con una fuerte campaña mediática que contribuya a incentivar las ventas de productos del mar, poniendo el ejemplo de “pezqueñines” y cómo caló su mensaje en la sociedad.

Óscar Mozún, director de Estrategia y de Comunicación de Tactis Europa, y Ángels Segura, responsable de Productos del Mar de Aecoc, explicaron que existe una percepción errónea de que el pescado es caro y eso está lastrando el consumo. Asimismo, pusieron sobre la mesa la necesidad de una estrategia de comunicación “coordinada” y potente como las que puso en marcha el FROM en el pasado. Y recordaron que, pese a la bajada en el consumo de pescado, hay especies que están ganando terreno como el salmón o el bacalao, fruto de una excelente campaña de comunicación y marketing.

Aletas de tiburón

La segunda ponencia del evento de este año profundizó en la iniciativa ciudadana sobre la prohibición de la comercialización de aletas sueltas “Stop Finning-Stop the Trade”. Una acción que fue criticada desde el sector al ser impulsada por “profesionales que no tienen que ver con la pesca” y de cuya financiación se desconoce la procedencia puesto que no actualizan el portal de transparencia desde 2022.