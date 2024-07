El cerco agota casi toda su cuota de sardina y ya alquila a barcos del sur: “Es vergonzoso”

La actual campaña de la xouba no ha sido buena por demasiadas razones. Al hecho de que los precios no han acompañado como debieran se suma que el Cantábrico Noroeste (Galicia) solo ha tenido a su disposición 8.317 toneladas de la especie frente a las más de 11.000 que tuvo en 2023. El resto se lo han repartido entre el Golfo de Cádiz (6.167) y Portugal (37.642) pese a que como ocurrió el año pasado no consumen toda su cuota. “Muy complicado, así es como pinta el futuro”, manifiesta Guadalupe Piñeiro, presidenta de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra. En su caso sí que han agotado casi al completo sus posibilidades pesqueras, “el 90%”, y la única opción que les queda para no frenar su actividad es negociar con el sur para obtener parte de las que no usarán.

“Como mucho creemos que nos durará hasta la semana que viene y ya hemos empezado a alquilar abajo”, asegura. “No nos queda otra”, subraya tajantemente. Se ha intentado un swap con el país vecino (en el seno de la gestión compartida en aguas iberoatlánticas de las zonas VIIIc y IXa del ICES y del Plan Plurianual de Gestión de la Sardina Ibérica aprobado por la Comisión Europea entre 2021 y 2026) “pero de momento nada”. El objetivo, como avanzó FARO a comienzos de abril, era obtener “como mínimo” seis millones de kilos, ya que al territorio luso le suele interesar este trueque “para hacerse con más pez espada”. No ha sido así, por lo menos aún no, “y la cosa pinta mal”.

La flota gallega agotará su parte del pastel (a sus ojos insuficiente) bastante antes de lo que ya lo hizo en 2023 (se terminó el pasado 24 de agosto). Si entonces no se ha producido un intercambio con Portugal solo le quedará dirigirse a las embarcaciones gaditanas, a las que les resulta lucrativo transmitir por mayor o menor importe (en función de la demanda) su cuota.

“La mayoría de los barcos, por no decir todos, alquilarán evidentemente. ¿Cómo van a mantener sus empresas parando? Es imposible, no nos queda otra que alquilar”, afirma la presidenta de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra. “Es vergonzoso tener que vernos abocados a alquilar, ese es el problema... Pero bueno, de momento es lo que hay”, sentencia. Conforme expone, el Golfo de Cádiz solo lleva consumido hasta ahora un 5% de todas sus posibilidades pesqueras.

Adelanto de la bolsa común

Respecto al swap con el país vecino, otras fuentes del sector consultadas por este periódico se muestran poco optimistas y aseguran que si llega será “en septiembre”, algo que achacan al cambio de poder dentro del Gobierno luso. Para capear esta situación han solicitado que se adelante la convocatoria de la bolsa común habilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), por la que se podría acceder al stock que no consuman los barcos gaditanos. Se trata de un protocolo que ya existe para especies como el jurel y la caballa, y que el año pasado se abrió a la xouba con el propósito de “optimizar” su gestión en España.

En principio, si el 1 de octubre existiera excedente en el sur y todo se repite como aconteció en 2023, la Secretaría General de Pesca fijará mediante resolución (oído el sector) dicho sobrante en una cuota común que opera como mecanismo de optimización. Pero desde Galicia piden no esperar tanto teniendo en cuenta que ya se está alquilando al Golfo de Cádiz: “Hemos solicitado el adelanto. Tal y como va la cosa no creemos que llegue pescado a la bolsa común de octubre. Al tener que empezar a alquilar tan pronto, a este paso se va a agotar”.

