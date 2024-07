Consumo propone limitar el pescado en los colegios y enfurece al sector: “Es increíble”

Doce veces "no" a la rebaja del IVA

Kiwi Minipris es una cadena noruega de supermercados que cuenta con más de 700 establecimientos en el país. El pasado verano puso en marcha una campaña agresiva para promover las ventas de pescado: absorbería el IVA contra sus márgenes –en Noruega es del 11,1% para la pesca– y en favor de sus clientes. Enseguida se sumaron dos compañías de distribución minorista más, REMA 100 y Coop Extra, que cosecharon una “bonanza” en las ventas; éstas aumentaron en torno a un 25%, en comparación con el mismo periodo –de mediados de agosto al 1 de octubre– del año anterior. El impacto de esta medida fiscal, aunque promovida por empresas privadas, no se produciría en España, según estima el Gobierno. “Conozco la reivindicación de algunos representantes del sector, que han planteado esta reducción, pero a mí me parece que no modificaría las tendencias de consumo del pescado”, apuntó el ministro de Pesca, Luis Planas, en una entrevista con este periódico.

En lo que va de año se han formulado por escrito una docena de preguntas al Ejecutivo central, a través de Congreso y Senado, preguntando por qué no se aplica una rebaja del IVA al pescado que sí se aprobó para el aceite o la pasta. Ninguna de esas iniciativas ha recibido una respuesta concreta.

El Gobierno ha respondido en todas ellas que “ha adoptado múltiples medidas de reducción de impuestos en materia energética y en relación con los alimentos de primera necesidad”, sin aclarar el por qué de la exclusión de la proteína marina. “El Gobierno mantiene una política fiscal que consiste en aliviar las cargas tributarias de quienes menos ganan al tiempo que pide un mayor esfuerzo a los grandes patrimonios y las multinacionales”, repite en cada consulta.