La dueña del “Sin Querer Dos” asegura que el sobrepeso del buque no causó la zozobra

El del Sin Querer Dos (2018) fue uno de los siniestros más graves para la pesca gallega en la pasada década. El cerquero volcó a 4,5 millas al sur de Fisterra, en condiciones meteorológicas no especialmente adversas, con diez personas a bordo: tres cadáveres fueron recuperados del agua, pero la mar no devolvió nunca el cuerpo de un cuarto tripulante. Todos –Manuel Serén, Teófilo Rodríguez, Bernardo Padín y Guillermo Casais– eran vecinos de Cambados. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), adscrita al Ministerio de Transportes, concluyó que el buque naufragó como consecuencia de un peso excesivo de los aparejos en cubierta, que comprometió fatalmente su estabilidad.

En base a este análisis, Inspección de Traballo le impuso una sanción de 24.585 euros por contravenir la normativa de riesgos laborales. Un juzgado de Primera Instancia, primero, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), después, ratificaron esa multa, como avanzó FARO. Pero la armadora de la embarcación, Pesquera Sin Querer SL, con sede en Poio, persevera en su disconformidad tanto con el informe de la Ciaim como con las resoluciones judiciales. Apunta que el cumplimiento de los criterios de estabilidad no hace inmune a un pesquero y que la zozobra no obedeció, por tanto, a una negligencia.

"Carentes de sustento"

De acuerdo a un comunicado remitido por la armadora a este periódico, el análisis de los peritos se basa en “hipótesis carentes de sustento y de conclusiones técnicas”, y reprochan que “el procedimiento seguido para la investigación y confección del informe estaba plagado de falta de garantías, impidiéndose la participación efectiva de la empresa en dicha investigación y obviando información relevante respecto a las circunstancias del buque y actuación de la empresa”. La conclusión determinante de la Ciaim –el documento incluye documentación aportada por la armadora– es la relativa a la pérdida de estabilidad por cuanto llevaba más del triple de peso en cubierta por los aparejos que el autorizado por Capitanía Marítima después de haber realizado obras en el barco. En particular, el Sin Querer Dos “navegaba sobrecargado de manera habitual” y “con el disco de francobordo sumergido”.

A este respecto, la armadora apunta que el vuelco fatal fue inesperado y sobrevenido, no vinculado a la carga de aparejos. “El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura en ningún caso la inmunidad del buque a la zozobra en cualquier circunstancia, habiéndose además expuesto desde un punto de vista técnico, a la vista de las circunstancias de navegación del buque, que el fenómeno denominado “caída a través” habría sido la causa del naufragio del buque, sorprendiendo al patrón y la tripulación que confiaban en su comportamiento estable”, abunda la empresa. “Dicho fenómeno inesperado y no deseado habría puesto al buque en peligro de zozobra como resultado del cambio de rumbo del buque y de una gran escora que habría sorprendido al patrón sin posibilidad de reaccionar”.

En el mismo escrito la compañía zanja que el Sin Querer Dos “cumplía sobradamente con los criterios de estabilidad y condiciones de navegabilidad y seguridad pertinentes”. Pesquera Sin Querer, pese a los pronunciamientos judiciales, argumenta que en ningún caso “la causa del naufragio del buque está vinculada con acciones u omisiones por parte de la empresa armadora relacionadas con sus obligaciones respecto del cumplimiento de normativa de prevención”.

Las dos posturas Informe técnico Los peritos de la Ciaim apuntaron que el barco solía navegar con sobrepeso, por lo que llevaba el disco de francobordo sumergido. Que fue este exceso de carga en cubierta lo que comprometió fatalmente su estabilidad. Sin negligencia La empresa sostiene que el naufragio no obedeció a acciones u omisiones por su parte, y que cumplía con la normativa de prevención.

