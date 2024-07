Milei despeja el futuro de la flota de capital gallego con cuotas de merluza para 15 años

La industria pesquera de capital gallego tomó las uvas con los ánimos tiritantes por sus inciertas perspectivas de futuro en el mercado argentino. El presidente Javier Milei había lanzado un macrodecreto, conocido como Ómnibus –formalmente denominado Bases para la reconstrucción de la economía argentina–, con el que pretendía liberalizar de una tacada un negocio forjado con décadas de inversiones y generación de valor añadido.

En esencia, pretendía subastar de cero los permisos de pesca y al mejor postor, abriendo el caladero a buques de cualquier procedencia, sin tener en cuenta la actividad desarrollada en tierra y sin obligación de descargar el pescado en los puertos locales. En paralelo, lanzaba un tarifazo a las exportaciones –en Argentina no se come proteína marina– que iba a suponer un mordisco de 50 millones de euros solo a las compañías pilotadas desde el área de Vigo.

Y, por último, elevaba el clima de tensión con la industria justo en el año en que caducan las cuotas de merluza (31 de diciembre de 2024), vitales para grupos como Iberconsa, PescanovaWofco o Profand. “Le puedo decir que eso está bien encaminado”, apuntan a FARO fuentes internas de las negociaciones desde Buenos Aires. No habrá subasta de permisos de pesca ni tarifazos. Y los cupos de merluza se renovarán por 15 años.

“En las reuniones que estamos celebrando ha quedado muy claro que lo de las licitaciones y demás está desterrado. Que, por otra parte, es una propuesta que no recibió ni un solo voto a favor en el Congreso de la Nación”, certifican estas mismas fuentes de alto nivel. “Ahora mismo estamos discutiendo el monto, cuánto pagamos, pero no el fondo ni la forma”.

En el caladero de Argentina hay especies que se faenan como pesca olímpica: aquí no hay topes para cada barco, que sí tiene que ser autorizado para explotar este recurso –con barcos fresqueros o congeladores, para el caso del langostino– por el Consejo Federal Pesquero (CFP). Se fijan unas características para las embarcaciones –hay un tope de 40 metros de eslora, por ejemplo– y periodos para la pesca, pero sin cuotas.

“El plazo no está en discusión. Sí lo está lo que denominamos DUE -en referencia a los derechos únicos de extracción y el canon a pagar-. Ellos [por el Gobierno] pretenden recaudar un monto y nosotros planteamos otro. Encontraremos un punto de equilibrio”

En la merluza es distinto: sí está cuotificada, de modo que se fijan unas capturas máximas permisibles (CMP) y es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) el que realiza la evaluación científica de los recursos. Como ya analizó FARO, el sector contaba con conseguir un horizonte de 15 años para este recurso, lo que permitiría asentar proyectos de inversión gracias a la estabilidad, y eso se ha conseguido.

El precio

“El plazo no está en discusión. Sí lo está lo que denominamos DUE -en referencia a los derechos únicos de extracción y el canon a pagar-. Ellos [por el Gobierno] pretenden recaudar un monto y nosotros planteamos otro. Encontraremos un punto de equilibrio”, inciden en este punto desde la industria. “Lo importante es que el vendedor está dispuesto a vender y el comprador, que somos nosotros, a comprar. Nadie se va a quedar fuera”.

Los contactos continúan con el objetivo de clarificar en pocas semanas cómo será el reparto de las cuotas. Este acercamiento entre el sector y el gabinete que preside Luis Caputo –ministro de Economía, pero es su número 2 quien está asumiendo estos contactos– es de enorme importancia para toda la industria transformadora de España, primera importadora de merluza de Argentina.

Grupo Iberconsa, artífice de potentes inversiones en el país durante lustros, es la corporación más expuesta a este recurso toda vez que roza el 15% de todos los derechos. Las locales Solimeno o Moscuzza le siguen en esta clasificación, aunque filiales de Pescanova, Profand o Conarpesa (Grupo Wofco) también afrontaban un riesgo sustancial.

Las fuentes consultadas apuntan a que la delimitación del DUE no será un obstáculo, aunque sí se encarecerá porque va vinculado al precio del gasoil y éste se ha encarecido más de un 300% en los últimos meses. Dan por hecho también que habrá acuerdo respecto al denominado canon de extracción, que será de nueva creación. “Nadie en Argentina va a perder su condición y 15 años de derechos de pesca por pagar esto”.

Los cálculos de la industria apuntan a que por los DUE pasarán de desembolsar 10,4 millones de dólares a en torno unos 30 millones. “Discutimos el cuánto. Los demás mensajes que puedan ser ahora catastrofistas no están bien enfocados”, zanjan desde la capital del país.

CLAVES > Derechos DUE Los derechos únicos de extracción por unidades de pesca se referencian con el precio del gasoil. El sector calcula que tendrá que abonar unos 30 millones de dólares, frente a los 10,4 actuales. > Cuotificación La merluza es la especie más delimitada por las cuotas. El actual sistema se renovará, con la introducción de un canon y la actualización del DUE, por un periodo de quince años.

