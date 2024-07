La CE defiende el veto a las aletas de tiburón que impacta en 126 barcos españoles y portugueses

El aleteo –práctica consistente en pescar tiburones, cortarles las aletas en el propio barco y devolverlos mutilados al mar– está completamente prohibido para la flota europea desde el pasado 2013. Ese fue al año en el que Bruselas restringió esta conducta del todo reprobable, pero que nada tiene que ver con que los pesqueros puedan seguir capturando sus especies objetivo –en el caso de Galicia son dos, principalmente tintorera y marrajo– y una vez en tierra, cuando ya no están vivas, se proceda a separar estas partes del cuerpo para su comercialización a diferentes países del mundo. Es esto último, la venta de aletas a granel, con lo que quiere acabar ahora la Comisión Europea, que hace poco más de un año daba por buena la iniciativa ciudadana “Stop finning, Stop the trade”, que se presentó en enero de 2023 tras contar con el respaldo de 1,1 millones de ciudadanos europeos e insiste en poner fin a dicha actividad. De ella viven 126 embarcaciones españolas y portuguesas que generan 1.800 empleos directos.

Así se reflejó ayer en una reunión informativa mantenida en la sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), localizada en Vigo. El encuentro sirvió para exponer los escenarios que en estos momentos baraja el brazo ejecutivo de los Veintisiete, después de la consulta que abrió entre el 12 de marzo y el 4 de junio para “recabar opiniones y conocimientos especializados” sobre los posibles beneficios medioambientales de la medida y su coste económico.

Tras registrar 3.450 comentarios, la mitad de Alemania (27%) y Francia (23%), representantes de la alta institución comunitaria confirmaron que se contempla su implantación dentro de la UE y con alcance “internacional”. Isabelle Garzon, advisor for International Affairs de la DG Maritime Affairs and Fisheries (DGMare), y Kinga Malinowska, policy officer of Trade & Customs, también valoraron el establecimiento de una nueva certificación para importación y exportaciones, así como la instauración de acuerdos bilaterales para garantizar que el suministro sea legal y sostenible. A ojos de Edelmiro Ulloa, gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), el sector ya está “sobrerregulado” y con esto “profundamente preocupado”.

