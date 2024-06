Pesca España pide intensificar el control sobre la captura extranjera para garantizar que sea legal

El presidente de Pesca España, Javier Garat, reclamó este viernes aumentar el control sobre la pesca procedente de terceros países para garantizar que sea legal y con “supervisión” de lo que se ha capturado. Lo hizo con motivo de la II Jornada Comprometidos con nuestro mar: La pesca ilegal no es una broma, celebrada en A Coruña. Promovida en el mercado de la plaza de Lugo, trató de poner en valor la postura del sector pesquero en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la importancia del cuidado de los océanos.

Para ello, participaron entre otros, el jefe del Área de Lucha contra la Pesca Ilegal de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gonzalo Delgado, y el subdirector xeral de Pesca de la Xunta, Pedro Riveiro.

China, en el punto de mira

“España tiene el sistema de inspección y control más potente que existe en el mundo”, dijo Garat, que atribuyó a estos controles las campañas y la “responsabilidad” en el sector y la reducción de este tipo de pesca en el país. No obstante, denunció “auténticas barbaridades por el mundo”, aludiendo, en particular, al caso de China. “Lo hacen en África, en América y sin un verdadero control como tenemos nosotros, están colonizando el mundo y se le permite que puedan mandar sus productos a la Unión Europea libres de aranceles”, indicó.