Anfaco denuncia ante Consumo el impacto en Vigo de las copias vegetales de pescado

La alianza que arrancó el pasado mes de febrero bajo el eslogan #CadaCosaPorSuNombre sigue cogiendo fuerza gracias al trabajo desarrollado por Anfaco-Cecopesca. Junto a las asociaciones cárnicas Anice, Avianza y Cedecarne, continúa exponiendo los engaños de los productos plant-based que se hacen pasar por pescados y mariscos, así como el impacto de su comercialización bajo etiquetados que pueden confundir al consumidor. “Es destacable el ejemplo de las conservas de atún y el riesgo que la imitación conlleva”, señala en este sentido el secretario general de la entidad, Roberto Alonso, explicando que la copia vegetal debe permanecer en frío en todo momento mientras las conservas de atún –el de toda la vida– pueden almacenarse a temperatura ambiente: “Sugiero la siguiente reflexión, ¿habrá algún consumidor que no tenga en cuenta este hecho, y que por hábito lo guarde en su alacena y tenga una potencial intoxicación alimentaria? Este es el verdadero problema de inducir a error, las consecuencias pueden ser varias”.

Tras la reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las conversaciones con las direcciones de consumo de varias CCAA y con la propia Dirección General de Consumo han llevado a la patronal a adoptar “una posición activa”, efectuando un barrido en dos supermercados de Vigo en busca de otros casos similares. Con ello ha elaborado un informe que acaba de remitir a las autoridades, incluyendo en el mismo cuatro empresas implicadas y media docena de referencias que simulan ser conservas de atún, filetes de salmón, o varitas, fingers y filetes rebozados de pescado blanco.

Se trata de productos plant-based que no solo imitan en sabor, color y forma a los productos del mar. Van más allá y hacen referencia a su condición de ser mejores para la salud y el medioambiente, o directamente introducen elementos pictográficos de pescados y mariscos. En algún caso hasta se consideran “sucesores” del pescado e incorporan alegaciones nutricionales sobre los componentes naturales que el pescado y marisco contiene, como los ácidos Omega 3 que agregan artificialmente. “Todo en un intento de hacerlos parecer iguales”, dice Alonso, “cuando no es así”.

El sondeo de Anfaco-Cecopesca es una primera actuación que tiene como propósito ver a pie de calle, sin entrar en detalle y visitando establecimientos seleccionados al azar, cuantas copias vegetales se puede encontrar el consumidor en su día a día. “Queremos continuar con la inercia que la alianza #CadaCosaPorSuNombre lidera, facilitando este informe a las administraciones de Consumo para que actúen y mantengan una interlocución con las empresas que comercializan dichos productos, adaptando su etiquetado a lo que realmente son”, indica la entidad.

El siguiente paso ahora será trabajar codo con codo con Anice, Avianza y Cedecarne para que, siguiendo este esquema, las tres agrupaciones incorporen ejemplos de cómo la problemática afecta también a especies cárnicas como el cerdo, la ternera, el pollo o el pavo. El fin último es “dotar de máxima credibilidad” a la preocupación de la cadena mar-industria y de la cadena carne-industria.

“Es evidente que el etiquetado, la presentación y la publicidad de estos productos plantean preocupaciones significativas en términos de transparencia, veracidad y protección del consumidor. La semejanza deliberada con los productos de origen pesquero o acuícola, tanto en el diseño del empaquetado como en la terminología utilizada, contribuye a esta confusión. Sin olvidar algunas prácticas de greenwashing detectadas”, remarca Alonso.

“No queremos multas o expedientes, queremos que todas las empresas se adapten a lo que dice la normativa y no induzcan a error al consumidor”, matiza el secretario general de Anfaco-Cecopesca, aclarando que tampoco tratan de negar que hay una tendencia plant-based que busca promover un mayor consumo de vegetales: “Estamos a favor de las dietas variadas y equilibradas, así como de la innovación, pero no de emplear estrategias de desplazamiento forzado cuando además no se sustentan en elementos científicos. La nutrición es un tema delicado y no puede permitirse que un consumidor considere que es igual comer una imitación vegetal que un pescado o marisco”.

Suscríbete para seguir leyendo