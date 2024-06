El juzgado rechaza a Actemsa el cambio de reestructurador: su hoja de ruta, en el aire

En el momento en que expira el plazo preconcursal –se denomina de inicio de negociaciones con los acreedores–, su prórroga y el mes adicional que habilita a la presentación de concurso necesario, la empresa queda desprotegida frente a demandas de concurso forzoso (necesario). Es como un paraguas que se extiende a lo largo de cinco meses. Es lo que sucedió con la pesquera gallega Actemsa: solicitó preconcurso el 9 de octubre, pidió prórroga en enero y agotó ese mes extra –a efectos prácticos se utiliza como una segunda prórroga, como ya advirtió FARO en relación a este caso– sin haber entregado en el juzgado un plan de reestructuración. El día 10 de mayo dos firmas acreedoras forzaron lo que antes se denominaba suspensión de pagos. A día de hoy, esta compañía fundada en 1987 por Severino Escurís y proveedora de mercancía para la industria conservera –túnidos, caballa y sardina– carece de un plan de reestructuración que entregar al juzgado de cara a su homologación. Y, según ha podido constatar este periódico, tiene dificultades para conseguirlo.

La documentación que entregó Actemsa a sus acreedores, analizada en la edición de este viernes de FARO, es una especie de carta de intenciones (term sheet) cuyo objetivo es avalar un cambio de experto reestructurador. La compañía apuesta por designar a Grant Thornton, y asegura que una mayoría de acreedores –representativos del 64,7% del pasivo– no solo respaldan esta opción, sino que también avalarían el plan de rescate diseñado desde A Pobra do Caramiñal. El problema es que el juzgado de lo Mercantil de A Coruña ha rechazado ya la sustitución del reestructurador actual. Dos veces. La última, de acuerdo a la notificación remitida a las partes, este pasado miércoles. Sin la firma del experto reestructurador nombrado, por más que una mercantil pretenda cambiarlo, un plan de reestructuración no tiene efecto alguno. Es previsible que Actemsa formule un escrito para recurrir la decisión del juzgado.

La venta de pisos

El objetivo de esta compañía pasa por reducir su deuda con una quita del 65% para acreedores bancarios o comerciales, con el compromiso de minorar las pérdidas con la venta de activos inmobiliarios que tasa en más de 12 millones de euros, así como con el cobro de facturas pendientes. Acreedores consultados rechazan de plano este planteamiento porque, apuntan, el valor de estas propiedades –la mayoría, de la sociedad Villaval Inmobiliaria– dista notablemente de ese importe y que esos más de 12 millones representan su “valor teórico contable”. Apelan también al hecho de que buena parte de las facturas a cobrar, por casi 13,2 millones de euros, son irrecuperables.

En esta última nómina figuran saldos acreedores del grupo levantino Blady Gros, que hace solo un año adquirió Industrias Cerdeimar y que está en concurso de acreedores. Misma situación de Atunes y Lomos (Atunlo), que con su accionista Comercial Pernas (Coper) debe a Actemsa casi 3 millones de euros. La propia Atunlo anticipó que, en caso de ir a una suspensión de pagos –fue instada por la propia compañía, de manera voluntaria– iría “irremediablemente” a una liquidación. Teniendo en cuenta los descuentos, y sin incluir los ingresos de la venta de promociones o pisos, el objetivo de esta atunera coruñesa es el pago a plazos de deudas por casi 24 millones de euros hasta el año 2034. Según han asegurado a sus acreedores en una comunicación por escrito, contarían con el respaldo de entidades financieras (Banco Santander, Sabadell, Ibercaja o CaixaBank), la entidad de crédito Findango Finance o proveedores de primer nivel como Wofco (a través de la sociedad Iluliaq), Albacora o Jealsa. Al menos, para designar a Grant Thornton como experto reestructurador.

Para el caso de Jealsa y Albacora, el plan de ajuste de Actemsa incluye la capitalización de sus deudas –en torno a 9 millones de euros– en préstamos participativos. Alonso Escurís SL, de grupo Jealsa, es propietario del 20,46% de la armadora vasca, quien también se ha visto atrapada en el concurso de Atunlo por su participación en Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca).

