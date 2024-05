Anfaco advierte a la UE que la mitad del atún de Tailandia es “ilegal o no válido”

De las toneladas de atún que Tailandia pesca a las que llega a procesar y posteriormente distribuye, fundamentalmente al extranjero, hay un margen considerable. Su flota captura menos de cuatro millones de kilos de esta especie cada año, sin embargo se exportan con el sello de sus fábricas cerca de 600 (150 veces más). La explicación es sencilla: Bangkok es especialista en captar materia prima barata y foránea que acto seguido trata en sus plantas y acaba colocando en los mercados en los que se va introduciendo. Hablamos de un producto que llega de Micronesia, Vanuatu, Kiribati, Nauru... Un atún que muchas veces “no sería elegible para la Unión Europea por cuestiones de pesca INDR (ilegal, no declarada y no reglamentada) o sanitarias”.

Ese es el mensaje que Anfaco-Cecopesca manda a Bruselas, teniendo en cuenta que el bloque comunitario está negociando con la nación asiática la implantación de un posible acuerdo de libre comercio. La entidad, que hace poco se ha reunido con algunos de los principales responsables de los Veintisiete en materia pesquera, advierte que “cualquier flexibilidad arancelaria o apertura de contingentes” para este pescado “significaría un golpe letal” para los intereses de las conserveras del país, gran parte de ellas gallegas, “reduciendo drásticamente sus 12.00 empleos y significando un cambio radical de la estructura industrial y su inversión”.

Así lo destacó ayer en un comunicado remitido a los medios en el que además subraya que hasta el 45% del atún entero que Tailandia transforma “sería materia prima ilegal o no válida”, lo que implica “una auténtica dificultad de control y aseguramiento del cumplimiento dentro del entramado de fábricas tailandesas”. De igual modo recuerda que Tailandia no tiene ratificados diferentes convenios clave en derechos humanos, permitiendo que en algunas de sus plantas existan “condiciones de abuso recurrentes”; y evidencia que éstas tampoco cumplen los estándares de emisiones que sí exige la Unión Europea para sus Estados miembros, ni tampoco tienen la intención de reducir su huella de carbono.

Involución en derechos

De hecho, conforme denunciaron el pasado mes de octubre más de 90 organizaciones no gubernamentales (ONG), la nación asiática está involucionando. En una carta dirigida a su primer ministro pusieron de manifiesto las graves consecuencias de las últimas decisiones adoptadas por su gobierno para desregularizar la actividad pesquera, que además podría consentir el trabajo infantil a bordo y debilitar los controles portuarios. “Tailandia no está lista, ni preparada, ni desea adaptarse a los estándares europeos”, señalaron entonces. Es un mensaje que volvió a repetir Anfaco-Cecopesca en su encuentro de Bruselas, con el objetivo de mostrar su preocupación para que no se facilite la llegada del mayor exportador de preparaciones y conservas de atún –representa más del 30% del total mundial–, en el que participaron la directora general de la DG-Mare, Charlina Vitcheva, así como Europêche, Environmental Justice Foundation (EJF) y Oceana.

