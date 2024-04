Colectivos del mar exigen a Villares soluciones ante el “abandono” de las rías gallegas

Una veintena de colectivos han exigido por escrito al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, “que no deje abandonada las rías gallegas” y que “dé soluciones” a los problemas que padecen. Ante el descontento actual, un centenar de representantes de los colectivos firmantes –entre los que figuran varias cofradías, agrupaciones de mejilloneros y mariscadoras tanto a pie como a flote, así como plataformas ecologistas– se concentraron este jueves frente a la sede de la delegación de la Consellería do Mar en Carril.

Allí hicieron entrega de la carta dirigida al conselleiro, en la que advierten de un “crítico retroceso productivo de las rías gallegas en los últimos años”, por lo que solicitan una serie de “medidas estructurales” que garanticen la calidad de las aguas del medio marino. La primera de estas medidas demandas es un plan de regeneración de los bancos marisqueros acompañada de un plan de saneamiento integral de las rías.

Los firmantes también reclaman a la Consellería un cambio en la normativa de aguas que obligue a la regulación y publicidad del protocolo de los desembalses y un plan de control de los vertidos a ríos y rías.