Casi 300 delfines muertos este 2024: “Que aparezan na nosa costa non implica que se pesquen nas nosas augas”

Cerca de 280 cuerpos de delfines han aparecido sin vida en la costa gallega en lo va de 2024, como el de la imagen que acompaña a este texto. Algunos con cabos atados en las colas, un símbolo que –como publicó FARO– podría estar ligado a su captura accidental y posterior lanzamiento al mar. Desde la Xunta señalan que de los cerca de 70.000 lances analizados por la Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) en base a observadores a bordo “non se detectou ningunha pesca accidental de mamíferos mariños por parte da frota de baixura da comunidade galega”. Y aseguran que “que aparezan na nosa costa non implica que se pesquen nas nosas augas”. "Debemos recordar e poñer en valor que o sector galego está entre os máis respectuosos do mundo co medio ambiente", añaden además desde el Ejecutivo autonómico.