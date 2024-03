Dos segundas vidas en el mar

“Lo veo como el trabajo de mi vida porque me encanta lo que hago. No lo cambio por nada. La libertad que tengo, la manera de trabajar, el cómo se vive en el mar… Es otra historia totalmente distinta”, dice José Manuel Maciel a bordo del Coya. Es un barco diminuto, que ronda los cinco metros de eslora y en el que sale a faenar diariamente; poco tiene que ver con el oficio al que dedicó la mayor parte de su tiempo. Desde los 17 años hasta la pandemia, este vigués de 46 cortaba y vendía carne como ahora pesca peixe. Pero lo hace acompañado de su pareja, Marta, que no dudó en sumarse a él tras verse obligado a cerrar su negocio.

Como tantos otros, el impacto del coronavirus echó por tierra sus planes, cuando la carnicería de José se vio forzada a echar la verja por el parón que trajo consigo el confinamiento. El hecho de distribuir fundamentalmente al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) jugó en su contra cuando las plazas yacían vacías de terrazas y las puertas de los bares se resistían a abrir. Entonces tocó renovarse, actualizarse o morir, y ahí se sobrepusieron sus genes.

De familia con raíces en el mar –como su abuelo y sus tíos, que dedicaron toda su vida a la pesca ya fuese de altura o bajura–, José se lanzó primero a un barco de Aldán. Le gustó, y al poco alquiló uno propio junto a Marta, que estaba en paro, y comenzaron a trabajar juntos.

El caso de José y Marta es cuanto menos significativo ya no solo porque sea el de una pareja que trabaja codo con codo en el mar, yendo a lo que sea como ellos van ahora al choco y la centolla. Es relevante por el punto en el que se encuentra el sector pesquero, atosigado por la miscelánea de políticas que se han firmado en los despachos de Bruselas a lo largo de los últimos años y progresivamente han ido restringiendo su actividad, a la par que aumentaban sus costes.

Así, mientras cada vez son menos los barcos que quedan en el muelle de Canido, como en tantos otros gallegos y españoles, ellos han optado por remar juntos a contracorriente y hacer su segunda vida en el mar, a la inversa que todos aquellos que dejan atrás sus barcos y buscan una nueva oportunidad en tierra. Y eso es lo que les hace tan especiales. “Al lado de donde estamos tenemos un barco que lleva tres años o así en venta. Es un barcazo y no lo dan vendido, pese a haberle rebajado el precio a más de la mitad de lo que lo tenían al principio”, confiesan.

“La situación actual está acabando con la flota”

Marta es la armadora, la dueña del Coya; ese barco diminuto en el que esta pareja sale a faenar día sí día también, pese a que el sol se esconda entre las nubes y la marea se agite. Junto a José, Marta sigue la misma rutina desde que se levantan hasta que se acuestan; madrugan bien temprano, van al Coya, recogen las redes y si hacen falta las limpian, las echan y lo que pescan lo venden en la lonja, y finalmente regresan y las vuelven a limpiar. ¿Es un oficio duro? “Es un oficio de echarle horas”, dicen ambos convencidos. Aunque en su caso creen que merece la pena.

Ambos decidieron lanzarse a pescar tras la crisis del COVID / Marta G. Brea

“Lo bueno es que andamos a nuestro rollo. No tenemos a nadie que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer ni nada”, apunta José. Sobre el hecho de que lo haga junto a su pareja, algo también inusual teniendo en cuenta que la presencia femenina es anecdótica en el sector pesquero, apunta que cada vez son más mujeres las que se animan a subirse a un barco y faenar. Ella, por su parte, deja claro que “lo importante es llevarse bien, que el trabajo salga adelante y, si hay algún problema, no llevárselo a casa”.

“Para mí no es un hándicap trabajar con ella, para mí es maravilloso. La confianza que tengo con ella no la tengo con nadie”, dice en paralelo José. Y afirma tajantemente que debería haber ayudas para que las mujeres y la gente joven que quiera, como ellos, apostarlo todo por la pesca. “La situación actual está acabando con la flota”, sentencia, “y cuando se retiren los mayores vamos a quedar cuatro”.

Suscríbete para seguir leyendo