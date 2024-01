Pereira alarga a Sudáfrica su negocio del pulpo con la única licencia de todo el país

Mauritania es, desde hace un lustro, el principal receptor de buques que tenían puerto base en Galicia; pesqueros que operaban en caladeros como Gran Sol o el Cantábrico que, por falta de rentabilidad o relevo generacional, han buscado en aguas magrebíes un futuro más prometedor y una alternativa al desguace. Solo en el último año fueron exportadas cinco unidades: Portomayor, Peixiño Primero, Carcamán, Adrina y Costa de Malpica. Todas ellas enfocadas a la pesca de pulpo, al igual que las emigradas –Pino Ladra o la almeriense Soto Durán– al caladero marroquí. El producto es de elevadísima demanda y las principales armadoras se están reforzando en origen para ser proveedoras directas del cefalópodo, de ahí los proyectos de Grupo Iberconsa, Profand, Pescapuerta, Congelados Maravilla o Pereira en la costa africana.

En este último caso, reconvirtió el Argos Marine (ahora Tazadit) para trabajar en Mauritania, y después adquirió y adaptó el arrastrero portugués Roaz para el mismo destino. Ahora, el grupo que comanda José Enrique Pereira ha extendido esta apuesta a un caladero que conoce desde hace más de 30 años: el de Sudáfrica.

Con el buque Iingwane, de 15 metros de eslora, la filial de Pereira en el país (Amaza Fishing) utiliza “nasas ecológicas” en la provincia Western Cape, entre la desembocadura del río Orange y Mossel Bay. De acuerdo al propio CEO de Pereira, la suya es la única licencia expedida por el gobierno del país para esta especie. “Es un permiso experimental que, esperemos, se convierta en definitivo”. La actividad del Iingwane se realiza en coordinación con la administración pública sudafricana (el Department of Forestry, Fisheries and the Environment, DFFE) y ya le ha permitido alcanzar unos volúmenes de producción de unas 70 toneladas. “Hemos llegado para quedarnos”, sostiene José Enrique Pereira.

La ampliación de los permisos, de producirse, permitirían una línea de diversificación a las armadoras para el pulpo, especialmente teniendo en cuenta el explosivo crecimiento de la flota de capital chino en los puertos mauritanos de Nuadibú y Nuakchot. La base del grupo Fuzhou Hong Dong (del holding Poly Hongdong) en el país es una auténtica ciudad en sí misma.

Más capacidad

Con origen en el año 1955 y de la mano de José Pereira, el grupo pesquero opera hoy con 23 buques pesqueros. Su última incorporación fue la del Argos Cíes, ensamblada en las gradas de Nodosa y especializada en la pesquería de calamar malvino con 75 toneladas diarias de capacidad de congelación. Pertenece a la joint venture Jupiter Fishing Company. Pronto, y con su participada Orion Fishing, recibirá otro arrastrero congelador, bautizado ya como Argos Berbés y que lucirá una imponente proa invertida. Estará clasificado con cota de hielo y alcanza las 2.499 toneladas GT (arqueo bruto o gross tonnage) de capacidad. Reemplazará al Argos Vigo, construido en 1988 en la desaparecida Hijos de J. Barreras; acaba de abandonar los muelles de Beiramar rumbo a una nueva marea.

Las claves

Licencia experimental Con el pesquero Iingwane, de 15 metros de eslora, el grupo está alcanzando las 70 toneladas al año de pulpo. Trabaja en este proyecto bajo la supervisión del Gobierno de Sudáfrica.

Próxima incorporación El Argos Berbés, que construye Nodosa, tendrá 85 metros de eslora con un diseño de proa invertida. Reemplazará al Argos Vigo, construido en Hijos de J. Barreras en 1988.

Además de la actividad de armadora, de procesadora o logística (es accionista de Frialia con Pescapuerta y Profand), Grupo Pereira se adentró en la industria de la conserva con la compra de Portomar, en una operación que avanzó este periódico. Con más de 1.000 empleados, la compañía cerró el ejercicio 2022 con 190 millones de euros de facturación y cerca de 48.500 toneladas comercializadas.