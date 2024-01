La Ley Ómnibus avanza en Argentina ante la “preocupación máxima” de la pesca gallega

El Gobierno del ultra Javier Milei se vio obligado este sábado a extender hasta el 15 de febrero el plazo de las sesiones extraordinarias para sacar adelante la Ley Ómnibus, una reforma económica mortífera para muchos sectores –entre ellos la pesca participada por capital gallego– cuyo dictamen en comisiones debía llegar antes del domingo, pero que se retrasó ante las reticencias mostradas por la oposición de La Libertad Avanza. Tras ganar el tiempo suficiente, después de seis rondas de negociación a contrarreloj celebradas durante las dos últimas semanas, el Ejecutivo argentino consiguió el pretendido acuerdo ayer, en medio de la huelga general que se vivió en todos los rincones del país. Con el respaldo de varias fuerzas contrarias, el oficialismo llevará hoy a trámite su proyecto estrella en la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata de un panorama de “máxima preocupación” para Galicia, pues el dictamen de mayoría –“el que, a pluralidad de dictámenes emitidos, está suscrito por la mayor cantidad de integrantes de una o más comisiones”– contempla el zarpazo que amenaza a la actividad de la que vive el sector pesquero, situado en localidades tan representativas y activas como Mar del Plata.

Dentro de la polémica reforma, donde solamente se modificó la subasta de licencias y cuotas para que sea nacional y no internacional, se mantiene aún el tarifazo del 15% sobre las exportaciones de pesca y la aplicación de un canon a la merluza; dos severas medidas que ponen en jaque la continuidad de 80 barcos de capital gallego y más de 400 millones de euros de negocio.

De acometerse, el sector pesquero se podría enfrentar a una crisis de rentabilidad, al ver reducidos sus márgenes de beneficio por la mayor carga arancelaria y sin tener la capacidad suficiente para elevar los precios del producto que exportan y en muchos casos llega a España, donde competiría con homólogos de menor precio. De encarecerse, se arriesgan a que caiga su consumo.

Ante la gravedad de la situación, algunos representantes del sector pesquero gallego se han trasladado ya a Argentina, desde donde observan con “preocupación máxima” el avance de la Ley Ómnibus. La susodicha legislación también mantiene en vilo al sector pesquero argentino, hecho por el cual el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) iniciaron un paro desde las 00.00 horas de este martes bajo el lema “la pesca no se vende”.

Disidencias y desconfianza

La Ley Ómnibus da así su primer paso hacia el Congreso, y lo hace con un dictamen de mayoría que ha recogido un total de 55 firmas, aunque 34 de ellas sean en disidencia parcial (en desacuerdo con ciertos artículos del texto legislativo propuesto). Entre las mismas están las de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal, que prometieron que votarán en contra del capítulo que pone en riesgo al sector pesquero.

De hecho, buena parte de los medios argentinos recogieron ayer esta postura, incluso dando por hecho ya que los cambios que el Gobierno de Milei busca aplicar al Régimen Federal de Pesca “parecen haber quedado sin posibilidades de progresar”. No opinan así fuentes de la patronal pesquera del país consultadas por FARO, que todavía no cantan victoria ya que el compromiso trasladado por los diputados disidentes fue verbal y no por escrito.