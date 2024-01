Las depuradoras cierran un año de “altísimo impacto económico” por la falta de producto

Lastrada por la desalinización de los bancos marisqueros y la elevada mortandad que se ha constatado en múltiples rías de Galicia, a lo que se suma la falta de relevo generacional entre los profesionales que recogen especies como el berberecho o la almeja, la menor producción de bivalvo autóctono ha golpeado con dureza al sector industrial que se encarga de procesar toda una gama de conchas cuya demanda crece en Navidad. “No podemos decir que haya sido una buena campaña”, reconoce Roberto Fariña, presidente de la Asociación Gallega de Depuradoras (Agade), tras decenas de jornadas de continua actividad. La escasez, especialmente en determinadas referencias como la japónica, ha disparado los precios de compra y reducido los márgenes de las plantas asentadas en la comunidad. Y pese a que el mercado nacional se cubrió en muchos casos con las importaciones del extranjero, el impacto económico derivado de esta situación ha sido “altísimo” en 2023.

Esa es la conclusión a la que llega Agade, que a lo largo del próximo mes espera publicar el estudio pormenorizado que está elaborando respecto a esta última temporada. “Estamos de acuerdo en que la autonomía tiene que volver a producir como producía hace 20 años”, dice Fariña. “El problema es que hace 20 años había un consumo que en estos momentos no existe”, añade a renglón seguido.

A semanas de contar con los datos que reflejarán los efectos del descenso de la producción en las depuradoras gallegas, lo que sí puede determinar la asociación que las representa es que el bivalvo que no se pudo generar aquí, “los millones de kilos que se murieron y no pudieron introducirse en los canales de comercialización”, tanto de mejillón como de marisco blanco, “tuvo una afectación directa sobre la industria”. “Hablamos de un impacto económico altísimo. Altísimo porque, en muchas ocasiones lo que venía era para intentar no dejar desabastecidos los mercados”, indica Fariña. “Tan alto como el que afecta al sector primario”, matiza.

El presidente de Agade explica que para recuperar la producción es indispensable que el consumo, en caída libre y “mínimos históricos”, vuelva a aumentar. Para ello, además de que se extienda la rebaja del IVA a los productos del mar, algo que el Gobierno tampoco ha hecho en la nueva prórroga de sus medidas anticrisis, exige al Ejecutivo central que ponga en marcha campañas dirigidas a concienciar a la población sobre los beneficios para la salud de estos alimentos.

“A día de hoy es totalmente necesario”, asegura Fariña, que no ve “descabellado” que se declaren como zona catastrófica los bancos marisqueros que se han visto afectados por la pérdida de producto, algo que la Xunta avanzó que pediría a Madrid. De igual modo, el presidente de Agade deja claro que el bivalvo autóctono no solo compite con el extranjero. También con otros alimentos proteicos como la carne, “que en muchos casos también viene de fuera y es mucho más barata”. “Hace falta equiparar esta situación de alguna manera. Tenemos que fomentar un producto que produce nuestro país, que produce España, para el mercado nacional”, sentencia el responsable.

“Ha sido difícil conseguir mejillón de calidad, en nuestro caso ha descendido un 15%”

Para Carmen Figueira, administradora de Mariscos Sálvora, la campaña fue más “cómoda” que otros años al coincidir las fiestas en fin de semana. “Se vendió todo”, resume, aun constatando que experimentaron un alza de los precios derivado de la falta de producto. El mismo tuvo lugar dos meses antes de que comenzase la campaña navideña y se ha mantenido hasta el término de las fiestas. “Ha sido difícil conseguir mejillón de calidad, en nuestro caso ha descendido un 15%”, manifiesta.

“Hubo dificultades porque no había las cantidades de otros años y porque cambió la forma de trabajar el producto. Coincidió también que hubo temporales un poco fuertes frente a otros años y cayó parte del mejillón de las cuerdas. En general, fue complicado lograr un producto de calidad”, comenta la propietaria de esta depuradora gallega, que trabaja mayoritariamente para las grandes superficies. “Del pequeño sí que había, pero el que nosotros trabajamos, con un tamaño grande, sí que hubo dificultades para conseguirlo a lo largo del año”, agrega, destacando que la escasez se notó aún más en el marisco blanco.