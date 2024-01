“Es vital una nueva Comisaría de Pesca que afronte el reto de la seguridad alimentaria”

Julio Morón Ayala, doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, fue nombrado el pasado mes de diciembre nuevo presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) por su Junta Directiva. Como relevo de Juan Manuel Liria Franch, que ocupaba este cargo desde el fallecimiento en 2020 de Amador Suárez, empieza este año con el mejor espíritu, “mucha ilusión”, y el desafío de hacer todo lo que se pueda y más para beneficiar al sector pesquero español. Es un momento “muy complicado” para los pescadores –da fe en la entrevista concedida a FARO–; cercados por las políticas restrictivas de Europa, la presión que ejercen los “lobbies verdes”, y la competencia en mar y tierra de las flotas extracomunitarias. Su producto, que en muchos casos no cumple ni el mínimo de los mínimos frente a las exigencias cada vez mayores de los Veintisiete, acaba compartiendo espacio con el pescado nacional.

–¿Cómo vive esta nueva etapa como presidente de la patronal?

–Con muchos retos, sinceramente. Tenemos una preocupación importante en cuanto al futuro de la actividad pesquera. Está siendo blanco de muchos ataques que se traducen en leyes contrarias a la viabilidad económica de la flota y hay muchas amenazas. Europa tiene muchos problemas ahora mismo que se están haciendo cada vez más graves y tenemos que intentar optimizar al máximo lo que obtenemos del mar para así poder continuar siendo económicamente viables.

–¿Cuál es su radiografía del sector?

–La pesca está en una crisis permanente porque la legislación a la que nos somete la Unión Europea está siendo cada vez más restrictiva. También tenemos problemas de reputación por las campañas ambientalistas, hay enfrentamientos con otros sectores por cuestiones como la eólica marina y tenemos un problema muy importante que es el relevo generacional: la falta de profesionales está haciendo que en algunos casos haya barcos que busquen tripulantes fuera de España e incluso deban parar. A todo esto hay que sumar el descenso del consumo de pescado, ya que estamos retrocediendo en los lineales cada vez más, mientras la política comercial de la Unión Europea favorece las importaciones de productos extranjeros sin dar valor a la producción comunitaria.

–Para impulsar las ventas de pescado, Cepesca y otras entidades han reclamado reiteradas veces la necesidad de extender la rebaja del IVA aprobada para diferentes alimentos básicos a los productos del mar. La prórroga se extenderá hasta el 30 de junio de 2024, pero vuelve a obviarlos. ¿Cómo ha sentado este nuevo rechazo?

–Falta visión para favorecer la alimentación sostenible. Y no favorecer ese consumo, no promoverlo de manera asequible entre todos los ciudadanos, es no invertir en salud. Además es una falta de consideración a un sector que contribuye a la fijación de poblaciones en zonas despobladas, pese a que tanto se hable ahora de la España vaciada. Hay muchas localidades que sobreviven gracias a la pesca.

–¿Les ha dado el Gobierno en algún momento alguna justificación en relación a esta negativa?

–No, la verdad es que no. Los responsables de Pesca dicen que es una cuestión de Hacienda, y para los responsables de Hacienda el pescado no está entre los alimentos básicos.

–Al problema de consumo se suma otro de producción. El veto a la pesca de fondo, entre otras restricciones impulsadas por la Comisión Europea, ha llevado al límite a muchos barcos. Con los comicios comunitarios a la vuelta de la esquina, a mitad de año, ¿cómo cree que puede afectar de cara a las próximas elecciones?

–Esperamos que todos los partidos políticos consideren que la pesca es una cuestión de Estado. En Cepesca seguimos insistiendo en la idea de promover la unificación de la política agrícola con la política pesquera [ahora mismo se engloba en la Comisaría de Medio Ambiente, Océanos y Pesca]. Son dos políticas comunes de la Unión Europea que van de la mano, que tienen problemas comunes: las amenazas del comercio exterior, la hiperregulación comunitaria y la falta de competitividad del sector. Creo que en las próximas elecciones europeas sería muy importante conseguir una nueva Comisaría de Pesca que afrontara el reto de la seguridad alimentaria.

–Hablaba de falta de relevo generacional, otra de las prioridades a abordar este 2024. El pasado año, de hecho, jugó un papel clave la homologación de los títulos de marinero con Indonesia para atraer más mano de obra al sector. ¿Trabajan o trabajarán con otros países con el mismo fin?

–El hecho de que las compañías armadoras tengan una viabilidad económica a futuro delicada no hace muy atractivo al sector. Nadie quiere entrar en un sector en el que se está sufriendo continuamente, y eso es parte fundamental del problema. Es un sector en el que no se ve futuro. En cuanto a reclutar a tripulantes extranjeros, pues lógicamente, como sucede en el campo, siempre tenemos que estar pendientes de conseguir los mejores profesionales para suplir las carencias que tenemos en el mercado laboral español. Hay convenios con otros países y se pueden buscar nuevos. Ahora mismo no tenemos en mente ninguno como sucedió con Indonesia, que era una cuestión bastante importante y limitante para algunas flotas, pero no descartamos considerar la posibilidad.

–Las acciones de ciertos lobbies ambientalistas han impactado con dureza en el sector. ¿A qué cree que obedece esta presión y cómo se puede combatir de cara a saber decirle al ciudadano que la pesca es sostenible?

–Muchos de estos lobbies ambientalistas viven de la crisis y viven de la alarma. Y no se dan cuenta de que la gestión pesquera está teniendo éxito desde hace ya más de 15 años. Se están recuperando stocks, principalmente en aguas europeas. Prácticamente todos están en el nivel de rendimiento máximo sostenible. Dentro de todas las campañas dirigidas contra nuestra actividad, muchas están financiadas por fondos americanos que están vinculados a los sectores de la energía y que están compitiendo con la pesca por los espacios marinos. Es fácil demonizar un sector como el pesquero, que es relativamente débil a la hora de defenderse, y la verdad que nos preocupa porque hay mucho dinero detrás de estos lobbies que hacen que nuestro trabajo sea objetivo de muchos ataques. Ataques fáciles, además, porque son simplistas y normalmente no contrastan la información con la ciencia.

“Sabemos que hay flotas de terceros países que trabajan con esclavos, y eso llega a Europa”

–La flota española y la europea continúan perdiendo barcos a la par que importamos más producto extracomunitario de países que en muchos casos no cumplen ni el mínimo de los requisitos que sí exige la Unión Europea para sus barcos. ¿Es posible darle la vuelta a esta situación?

–Es la pregunta del millón. Sinceramente, ya me gustaría saber cómo, pero sí puedo decir que es la gran hipocresía de la propia Unión Europea. Establece normas, establece controles para la flota europea, y luego sin embargo las importaciones no tienen ni la mitad de controles. Esa es la gran hipocresía de la producción comunitaria. Eso es un absurdo. Y a nosotros nos parece que esa hipocresía hay que intentar revertirla haciendo que los estados miembros de la Unión Europea sean más consecuentes con la economía: en el control de esas importaciones, ya no solamente a nivel de sostenibilidad medioambiental, sino a nivel de sostenibilidad social. Sabemos que hay muchas flotas extracomunitarias por el mundo que trabajan con esclavos a bordo, y todos esos productos acaban llegando a Europa.

–En el caso del atún y su importación, por ejemplo, es evidente que hay un choque de intereses entre los productores y la industria transformadora del país. ¿Es posible llegar a un consenso entre ambas partes?

–Por desgracia, llevamos años en los que está claro que no. ¿Por qué? Porque la cuestión no es que no haya suministro de pescado, la cuestión es que lo que se quiere tener es un suministro de pescado a buen precio, barato. Yo comprendo lógicamente la posición de una conservera, tener la materia prima más barata posible, pero eso va en detrimento de la producción comunitaria, a fin de cuentas, porque el precio de nuestro producto cae en picado. Es una cuestión comercial, no es una cuestión de suministro. Es una cuestión de precios y más en un contexto como en el que estamos.

–Los países asiáticos reman a contracorriente en materia de sostenibilidad, al contrario de lo que predica la pesca europea. ¿Vale de algo ser tan sostenibles si la mayor parte de la flota mundial sigue todavía sin serlo?

–Nosotros consideramos que sí, porque es una cuestión de lógica ser sostenibles, pero el tiempo nos dará la razón. Sinceramente, consideramos que es un problema muy difícil de atajar porque las flotas asiáticas no se ven afectadas por casi ninguna medida de gestión: no han cumplido prácticamente nada. No tienen observadores a bordo, nadie sabe lo que hacen, nadie sabe qué captura incidental tienen, nadie sabe los transbordos que hacen en alta mar. Hay barcos que están más de dos años sin pisar puerto.