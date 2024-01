“La empresa gallega tuvo que forjar una industria y ahora la regalan a los asiáticos”

Pablo Félix Miguel Trueba es el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) de Argentina, con sede en la ciudad de Mar del Plata. Con 35 años de trayectoria en el sector, tanto embarcado como en el trabajo sindical, la suya es una de la infinidad de voces que se han posicionado en contra de la Ley Ómnibus de Javier Milei.

–Primero fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con la subida de los derechos de exportación al 15%, y ahora la Ómnibus.

–Sí, porque fíjate que, cuando estábamos todos con lo de las retenciones al 15%, lo otro no se conocía. Y lo segundo es, además, lo más peligroso. Antes los derechos de exportación fijaban una retención de hasta el 10% [sobre el valor de la mercancía] y tenían como objetivo incentivar el valor agregado. No es lo mismo que empaques una caja de dos kilos a bordo del barco a que generes actividad en tierra, es lo que se pretendía. Ahora lo han unificado en ese 15% para todos los productos. Nadie te va a elaborar acá, obtendrá el producto y dirá, “que lo haga otro”. Y hay otra cosa, porque el personal embarcado se rige por convenios que tienen también en cuenta el desempeño que cada uno hace. Pues ellos sufrirán ese descuento también del 15%, van ligados.

–Y, como dice, llega la ley Ómnibus.

–Implica el cambio absoluto sobre la Ley Federal de Pesca de la República Argentina. Esta determina que la tripulación debe ser argentina, con buques de pabellón argentino y la obligatoriedad de descargar acá todo el producto. Y algo fundamental: para tener licencias de pesca debes cumplir una serie de requisitos, como la generación de empleo o unas inversiones. Esta ley lo hace todo al revés. ¿Cómo puede competir una empresa de capitales argentinos, o también por supuesto española, con los asiáticos? Ellos tienen cero compromiso, con el gasóleo subsidiado, con una ciudad de barcos en la milla 201. Y he oído, y es un error enorme, eso de que en Argentina solo pescan los extranjeros. Esta ley sí es una pérdida total de nuestra soberanía.

–¿Qué esperan ante la entrada de flota asiática en la zona económica exclusiva de Argentina?

–La flota asiática no va a contratar gente aquí, eso lo sabe todo el mundo. Operan hasta condiciones de esclavitud. ¡Pero si hay gente que tiene que cumplir condena y la mandan a bordo de un barco! Eso lo hemos visto nosotros. Milei asegura que no va a hacer negocios con China, pero está haciendo negocios para China. Y he dicho chinos, pero también puedo decir taiwaneses o coreanos.

–No habrá competencia.

–Imagina, tú como empresa tuviste que forjar una industria aquí, cumplir los requisitos, invertir... E incluso regirte por cuestiones que no siempre te han sido favorables, como los tipos de cambio. ¿Y ahora pretenden ponerte a competir con esta gente, que no tiene en absoluto ninguno de estos problemas? La regalan.

–El sector está demostrando unidad plena. ¿Cómo lo están viviendo?

–Con una preocupación total, total, y sí nos estamos manteniendo juntos, unánimes contra estos cambios. Sabemos muy bien a qué nos lleva esto, hasta [Mauricio] Macri se ha mostrado en contra. La ciudadanía tiene también que tomar conciencia, porque si Milei no está el día de mañana esto queda atado por veinte años, no tenemos nada que hacer. Y la verdad, no importa quién votó o quién no votó a Milei, porque nadie vota para perder un puesto de trabajo. Lo que nos preocupa es no tener una fábrica a la que volver a trabajar.