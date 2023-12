ANÁLISIS | En las garras del "menos malo"

Los deseos hay que manejarlos con cuidado. El que se pidió el rey Midas –y no lo digo yo, que lo cuenta Aristóteles– le permitía disponer de una riqueza inmensa e inmediata, pero no comer un chuletón. Y claro, el señor se murió de hambre. Y hay que tener especial tino en esto de los deseos cuando por medio circula un político que dice hablar con su perro fallecido, el cual se supone que le responde a través de una médium. Ese político se llama Javier Milei y es el presidente de la República Argentina, uno de los países que conforman la tríada de caladeros top –con el de Malvinas y Namibia– de la pesca gallega. “Peor no va a ser”, decía el presidente de una de las pesqueras de Vigo asentadas en el país, proclive a la elección del ultraliberal en contra del peronista Sergio Massa. Resulta que sí podría ser peor.

Lo que ha puesto sobre la mesa, en pocas líneas, es la salida al mercado de los derechos de pesca. Su posición es legítima, faltaría más: ha sido elegido democráticamente y no es un secreto que iba a buscar “plata” debajo de las piedras. La cuestión es a costa de qué pretende ingresar esa plata. Porque las pesqueras gallegas no operan en Argentina solo como empresas extractivas de recursos, sino que generan miles de empleos –es la actividad mejor pagada de todo el sector privado, al margen de las petroleras– y valor añadido en tierra, con plantas procesadoras. Cuanto más se transforman los langostinos en suelo argentino, por ejemplo, menores eran las retenciones aplicadas a la exportación. Y digo eran porque esa progresividad también la ha dilapidado Milei con un gravamen uniforme del 15% para todos los recursos de la pesca. No es la primera vez que a la flota gallega se la expulsa de caladeros, por infinitud de razones. Si vamos a las económicas, no está tan lejos la de 2012, cuando Mauritania extirpó a los barcos cefalopoderos de Vigo y Marín de sus aguas; un conglomerado chino, Poly-Hondong, pagaba mucho más que la Comisión Europea. China, en general –lo vemos con los subsidios que inyecta periódicamente en sus holdings–, siempre paga más, porque puede y quiere. Buena parte de aquellos buques del pulpo mauritano se fueron a desguace, como también los expulsados de Namibia en los 90 o los afectados por la extensión de aguas territoriales a las 200 millas en los 80.