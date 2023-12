Galicia e a Bretaña francesa estreitaron os seus vínculos o pasado mes de novembro nunha alianza cun obxectivo básico e fundamental: devolver o protagonismo do sector pesqueiro como unha actividade esencial para a soberanía alimentaria da UE.

Galegos e bretóns anunciaban que compartían desde a copresidencia o liderado do Grupo Central de Traballo Marítimo e de Pesca da Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas (CRPM), unha ferramenta que comezará a operar xa desde o primeiro día de 2024 despois de ratificar o plan de traballo conxunto en favor do sector.

As actuacións para os próximos dous anos terán en conta especialmente a remuda institucional que se producirá coa celebración dos comicios europeos a comezos do próximo mes de xuño, e que ademais dos cambios na Eurocámara propiciará o relevo tanto na presidencia da Comisión Europea como do conxunto dos comisarios, entre eles a persoa encargada da carteira de Pesca -na actualidade Medio Ambiente, Océanos e Pesca-.

O primeiro paso foi a formalización do grupo de traballo marítimo-pesqueiro no seo da CRPM, o que permite o inicio inmediato da súa actividade, cuestión referendada durante unha reunión técnica que tivo lugar este martes 19 de decembro.

Período 2024-2025

Galicia e a Bretaña francesa suman cada unha preto de vinte mil ocupados na pesca extractiva, o marisqueo e a acuicultura

Dado este paso, Galicia e Bretaña poderán despregar xa a folla de ruta para o período 2024-2025 que abordaron o pasado día 11 de decembro, coincidindo coa súa presenza en Bruxelas pola celebración do Consello de Ministros de Pesca da UE que fixou os TAC e cotas pesqueiras para 2024, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e o vicepresidente de Mar e Litoral bretón, Daniel Cueff.

Dentro do novo período comunitario desde Galicia considérase necesario, entre outras cuestións, engadir o seguimento da futura sentencia do Tribunal de Xustiza da UE pola denuncia dunha asociación ecoloxista irlandesa, Friends of the Irish Environment, sobre as posibilidades de pesca cando se fixa un TAC cero, prevista para o vindeiro día 11 de xaneiro. A decisión podería vir a cambiar a política das asignacións como capturas accesorias inevitables de certas especies durante as actividades pesqueiras.

Outro dos puntos que se defende desde a comunidade galega pasa por trasladar as demandas do sector sobre a posta en marcha do recentemente aprobado Regulamento de Control, e ademais preténdese provocar un cambio no discurso europeo, en liña co reclamado no ditame A política pesqueira común sobre o terreo: cara a comunidades costeiras sostibles e resilientes na UE aprobado polo plenario do Comité Europeo das Rexións e que foi liderado por Galicia.

Entre os puntos a destacar do documento está o da universalización do concepto de sostibilidade, que debe ser tamén aplicado aos recursos pesqueiros importados. Isto, por un lado, garantirá que estes cumpran cos altos estándares europeos e, por outro, dará visibilidade e recoñecemento ao propio sector. A tese principal a defender é que dado que a pesca europea é a realmente sostible e capaz de proporcionar alimento de alta calidade, débese consecuentemente aumentar a súa capacidade para asegurar a soberanía alimentaria da UE.

Outra das accións que pretende impulsar a Consellería do Mar desde o grupo de traballo pesqueiro copresidido xunto a Bretaña pasan pola revisión da Política Pesqueira común (PPC) para que se garantan a consecución do equilibrio medioambiental, económico e social da actividade, pois compártese a idea de que está en xogo o futuro da pesca. Por iso tamén se pon o foco na formación para garantir a remuda xeracional.

Por último, pero non menos importante, a descarbonización da frota será outro dos eixes a abordar pola alianza galaico-bretoa, nun momento no que se está a cuestionar a eliminación das axudas aos combustibles, medida que resultaría demoledora para o sector marítimo-pesqueiro, pois na actualidade non existe unha motorización alternativa competitiva ao gasóleo e a gasolina para as embarcacións, polo que calquera medida debe tomarse pensando na realidade do sector, estar avaladas por estudos, realizarse de xeito progresivo e contar con apoios para non estrangular a súa actividade.

Tanto Galicia como Bretaña coinciden na intención de aproveitar a plataforma que supón a copresidencia do grupo central marítimo-pesqueiro da CRPM, dado que a conferencia, que acaba de celebrar o seu 50 aniversario, agrupa a un total de 150 rexións de 24 Estados da UE que suman máis de 200 millóns de habitantes. Galicia e Bretaña, cada unha delas con preto de vinte mil ocupados na pesca extractiva, o marisqueo e na acuicultura, están entre as áreas da UE onde estas actividades do sector primario teñen unha maior dimensión e relevancia.