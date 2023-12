La eurodiputada del BNG Ana Miranda denuncia que uno de los requisitos vigentes para acceder a las ayudas del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) “es especialmente discriminatorio” con el sector marisquero, ya que reclama contabilizar 120 días de ventas en los últimos dos años para acceder a ayudas por paralizaciones temporales de la actividad. “Atopámonos cun problema estrutural de mortaldade nas rías, de forma que cumprir este requisito é claramente imposible, polo que é fundamental que sexa modificado”, señala Miranda.

En una pregunta parlamentaria, la eurodiputada gallega pregunta qué alternativas ofrece la Comisión Europa a las mariscadoras que, como sucede ahora en algunas rías, no tienen ningún tipo de ingresos.

“É imprescindible que as axudas existentes sexan útiles ao sector e dean resposta ás necesidades das nosas mariscadoras”, destaca Ana Miranda, que se pregunta: “De que serve que haxa axudas se quen máis as necesita non as pode solicitar?”.