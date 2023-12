Una flota pesquera (cada vez) menos internacional

El O’Covelo es uno de los pesqueros vigueses que de momento sigue vivo aunque no colee, a la espera de que se resuelvan las ayudas vinculadas al desguace de barcos que está vertebrando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector. Se trata de un palangrero de superficie de acero, casi 28 metros de eslora y potencia de más de 400 caballos, y ha pasado buena parte de sus días en aguas del Pacífico e Índico, contando todavía con una autorización activa de la Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Ccsbt) para poder faenar en estas regiones extracomunitarias. No es el único; otros colegas y vecinos de la ciudad olívica como el Nuevo Confurco o el Cantábrico Tres poseen permisos vigentes para poder realizar su labor en los caladeros de la North East Atlantic Fisheries Commission (Neafc). También el vigués Monte Meixueiro, un bacaladero de más de 62 metros de eslora que extrae sus capturas de zonas que gestiona la Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO). La participación gallega dentro de la flota española que trabaja en el extranjero es importante, pero la presencia internacional de la flota española –y consecuentemente gallega– es cada vez menor.

Así se puede extraer de los datos analizados por FARO disponibles en una página web que habilitó este año Bruselas para “impulsar la transparencia en la pesca de la UE”. El registro recoge la merma de los barcos nacionales que disponen de licencias para llevar a cabo su actividad fuera de las fronteras europeas. Un descenso que maquilla la salida de Reino Unido de los Veintisiete, que entró en vigor formalmente el 1 de mayo de 2021. Vigo pierde la mitad de su flota pesquera en 15 años y anticipa más bajones de actividad A partir de ese momento, sus aguas son concebidas también como extracomunitarias, y por tanto los buques que allí faenaban y faenan se han incorporado al listado. Actualmente son 385 barcos españoles los que constan, con autorizaciones activas para pescar diferentes especies en el exterior (1.204). El peso del Brexit es considerable, en los mares británicos se encuentran 201 de los barcos españoles (el 52%) y 427 autorizaciones (el 35%). Si se restan, el total de buques nacionales que faenan en las restantes demarcaciones del extranjero cae a los 186 y los permisos a 777. Estas cifras representan un 48% y un 15% menos respectivamente que hace 10 años, en 2013, cuando había 354 naves con 916 licencias. La fuga de buques Las razones de la pérdida de flota a nivel internacional son muchas; entre ellas la ausencia de políticas efectivas para garantizar que el sector del mar perdurase, incluso lo contrario. Esta merma se ha acelerado con la fuga de muchos barcos españoles –y gallegos– a otros países extracomunitarios, barcos cuyos dueños han transmitido en su mayoría a sociedades asentadas en África –tanto autóctonas como filiales de firmas españolas– y que han cambiado su bandera para faenar en caladeros más rentables. Hasta septiembre, más de la mitad de los pesqueros europeos exportados al exterior eran españoles.