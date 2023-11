Tanto el PSdeG como el BNG aprovecharon la Comisión de Pesca del Parlamento para pedir a la Xunta “intervenciones decididas y permanentes” par hacer frente a la pérdida de productividad de los bancos marisqueros y para ayudar al sector.

Rosana Pérez (BNG) pidió “accións e actuacións investigadoras” que arrojen luz sobre las causas que provocan una “continua e, nestes momentos moi preocupante xa, perda de produción das rías galegas”.

Por su parte, Julio Torrado (PSdeG) recordó que “o problema non é puntual” y que no se puede estar “a que pasen as cousas para logo intentar ir amañando a ver se conseguimos titulares”. Además, urgió “celeridade, intervención e decisión” a la Xunta.