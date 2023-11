El “bajón” en la producción del marisqueo dispara los precios medios hasta un 80%

El marisqueo gallego atraviesa un año complicado. Cada una de las rías gallegas vive sus propios problemas, con más o menos intensidad. Sin embargo, hay al menos dos denominadores comunes que explican la situación de mortandad que arrastra el sector en los arenales de la comunidad: por un lado, el efecto devastador de las intensas lluvias, tanto a comienzos de año como, en especial, en el último mes; por otro, el aumento general de las temperaturas debido al calentamiento global, que dificultan que los bivalvos. Todo esto ha dado como resultado que las mariscadoras lleven un año negro en cuando al recurso que pueden extraer. Hasta el 15 de noviembre, las lonjas de la comunidad comercializaron 1.300 toneladas de almejas menos que el año anterior (casi un 30% menos), lo que ha provocado un alza de precios con el que logran cuadrar ventas, pero no paliar sus penurias. Solo en el caso del berberecho o la almeja japónica, las dos especies más vendidas, el alza del precio medio superó el 80% en el primer caso y el 10% en el segundo.

Los datos que maneja la Consellería do Mar dejan claro que la preocupación mostrada en los últimos días por las mariscadoras de la ría de Vigo y del resto de zonas no es en vano. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, no saben si podrán extraer el recurso suficiente por muy buen precio que logre alcanzar por la ley de la oferta y la demanda, lo que además intensifica la labor de los furtivos, que ven negocio donde los profesionales ven desgracia.

La Plataforma Tecnolóxica da Pesca refleja que las lonjas de la comunidad recibieron este año menos bivalvo del habitual. En lo que se refiere al sector de la almeja y sus variedades, desde que se muestran las cifras (comienzos de siglo) es la cantidad más baja que se comercializa y la primera que baja de las 4.000 toneladas.

De hecho, la cifra total (3.212 toneladas) está ya no solo lejos de la registrada en los primeros diez meses y medio de 2022 (4.553), sino que representa más o menos la mitad de las más de 6.000 toneladas que se alcanzaron en tres ocasiones durante la última década (en 2017, 2018 y 2019).

Especies

Otra realidad se da en términos del valor alcanzado. Las especies evaluadas (almeja babosa, bicuda, fina, rubia, japónica; ameixón, berberecho, birollo, cadelucha, carneiro, cornicha, reló y saltón), ante la escasez, han aumentado por lo general sus precios medios en las lonjas de la comunidad, con cifras que no se recordaban. Solo en el caso del berberecho (Cerastoderma edule), la drástica escasez ha provocado que el kilo se pague este año a una media de 11,6 euros, 5 más que el año pasado en el mismo período. De hecho, en la plataforma es la primera vez que se registra un precio tan alto. Incluso no hay constancia de que alguna vez superase los 8 euros de media en la comunidad en estos mismos meses.

Y si sube el berberecho por la escasez, también lo hacen las variedades de almeja más vendidas. Empezando por la especie que deja más cantidad en las lonjas y un mayor valor, la japónica (Ruditapes philippinarum). En lo que va de año se comercializaron 1.770 toneladas, un ligero aumento respecto al año pasado al ser la que mejor soporta en los arenales. Su coste medio fue de 13 euros el kilo, dos más que el promedio del año pasado.

En lo que respecta a la almeja fina (Ruditapes decussatus), la más cara habitualmente, repuntó hasta la friolera de 42 euros el kilo cuando en 2022 estuvo en 29,2, un 43,8% más, alza similar al que vivió la almeja babosa (Venerupis corrugata), que pasó de 17,3 euros el kilo el año pasado a 24,7 este.

El Top 5 de especies que extraen las mariscadoras gallegas lo completa la almeja rubia (Venerupis rhomboides). En este caso, el avance en el precio fue de un 15,5%, al dejar atrás los 12,9 euros de 2022 para asentarse en una media de 14,9, dos euros más.

Sin contar al berberecho o la japónica, las otras tres juntaron en total 443.783 kilos en la comunidad gallega, casi tanto como la variedad conocida como cornicha (Spisula solida). Se comercializaron 408.545 kilos por 2,3 millones de euros, con un incremento de 0,70 céntimos (5,77 euros de promedio).

Último mes

En lo que respecta solo al último mes, el efecto de los temporales es palpable. Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre solo se pudieron comercializar en Galicia 225.000 kilos, lo que supone un 75% menos que en los mismos días del pasado año. En valor, la situación es la contraria: se dio un alza del 75%, hasta los 6,2 millones.