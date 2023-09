“La oficina en Vigo no se materializó; quizá vaya a un país que muestre más interés”

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elegido Vigo por tercera vez para la formación de inspectores pesqueros. En este caso, de países como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras, México, Uruguay y Panamá. La viguesa Alicia Mosteiro, Oficial de Pesca de la FAO, es la responsable de impartir la formación.

–¿En qué consiste esta tercera edición del curso?

–Es similar a las anteriores, pero ampliada. En las anteriores eran dos semanas y media y tenía más carga teórica. Ahora, con la oportunidad que es estar aquí, hemos incrementado las visitas a puerto, a inspecciones en carretera, a instalaciones de procesado de pescado… Y hemos ampliado la parte práctica, con dos días y medio más. Los participantes no solo escuchan, también participan. Otra parte importante nueva tiene que ver con el intercambio de información. Ahora las partes del acuerdo han decidido que hay que empezar a intercambiar informes de inspección entre los países que son parte y cómo se va a hacer eso. Es algo que ha llegado para quedarse.

–¿Cuántos participantes hay esta vez?

–Son ocho países y dos inspectores por cada uno, es decir, 16 personas. Es básicamente el grupo de países con el que trabajamos actualmente en nuestro programa de capacitación global. Es una formación que es un complemento. Ellos vienen a refinar conocimientos y conocer técnicas y métodos. Luego regresan y tienen que formar a su gente y empezar a aplicarlo. La formación en sí misma no es suficiente, también les ayudamos a revisar la ley, sus mecanismos de vigilancia y, por último, le damos este tipo de formación.

–Tomando a Vigo como referencia en inspección.

–España tiene un sistema de control pesquero puntero en la UE y siendo este un puerto importante es un buen modelo para estos inspectores de Latinoamérica para que vean cómo son las cosas.

–¿Qué queda por mejorar aquí en lucha contra la pesca ilegal?

–El país es pionero dentro la UE en control e inspección pesquera, lo que no quiere decir que sea infalible. Ningún país lo es y obviamente siguen saliendo algunos casos, pero también en otros lugares. Es una cuestión normal, pero aquí el control es muy potente.

–¿Cómo de importante es ese intercambio de datos que buscan desde la FAO?

–Una de mis funciones principales es desarrollar este sistema de intercambio de información global, que va albergas las inspecciones y las denegaciones de entrada y uso de puertos. Es algo único, porque hay otros sistemas globales que se enfocan en otros temas pesqueros. Aquí recogemos datos de cumplimiento, inspecciones, que no son públicos. Si cada país se guarda para sí mismo las inspecciones que realiza no es eficiente. Si un buque ha entrado en varios puertos de varios países y siempre ha habido algún problema, el siguiente puerto o del siguiente país tiene derecho a saberlo porque lo pone alto en el nivel de riesgo. De esa manera uno ya sabe lo que tiene que hacer. Las inspecciones al azar no son efectivas si hay dos inspectores y entran 100 barcos.

–Vigo y FAO llevan años con una alta vinculación. ¿En qué punto está el tema de la oficina permanente en la ciudad?

–Desde la FAO creo que está totalmente parado, porque la iniciativa había sido intentar buscar financiación para abrir la oficina aquí y la financiación no se ha materializado, por lo que no se va a mover. Vigo es importante para FAO por estos proyectos de puertos azules y de formación, pero también tenemos otros centros de formación como Busán, en Corea del Sur, que es un puerto muy importante, también en el Pacífico y otros que estamos explorando. Vigo es un hub para Latinoamérica y África.

–Con el tema la financiación, depende del país para que ofrezca ser sede, ¿no se produjo el ofrecimiento?

–No se ha materializado y desconozco los motivos. Obviamente no es la FAO la que presiona para tener una oficina aquí, es el país que se ofrece y que pone los medios. No se está esperando a que la FAO mueva ficha. Han salido muchas noticias al respecto, pero no lo veo cuajar. La oportunidad va a pasar y quizá se mueva a otro país que muestre más interés.

–¿Hablamos ya de una oportunidad perdida?

–Es una lástima, una oportunidad para Vigo. No sé en qué acabará, pero el tiempo se ha dilatado bastante.