Más de la mitad de los pesqueros europeos exportados a terceros países son españoles

La flota europea afronta una de las peores crisis que recuerda y prueba de ello son los pesqueros que estados miembros como Francia o Irlanda han desguazado en masa estos últimos meses. Ambas naciones aprobaron ya sus respectivos planes de ayudas para apoyar a los armadores a los que no les ha quedado más remedio que poner fin a su actividad –principalmente por el resultado del Brexit, las restricciones impuestas desde Bruselas al sector y el aumento de costes asociado a la guerra de Ucrania–, pero en España, pese al severo impacto del veto a la pesca de fondo y el brutal encarecimiento del combustible marino, la misma medida sigue en stand by. Quizá por eso nuestro país es el que más buques de pesca ha exportado a terceros países a lo largo del último año; barcos que sus dueños han transmitido en su mayoría a sociedades asentadas en África –tanto autóctonas como filiales de firmas españolas– y que han cambiado su bandera para faenar en caladeros más rentables como las aguas de Mauritania, donde el pulpo es una de las mejores opciones. En su conjunto, el bloque comunitario exportó 21 naves desde septiembre de 2022, 11 de las cuales se afincaban en territorio nacional.

La práctica totalidad tenían algún vínculo gallego, ya fuese su matrícula o el puerto base en el que estaban registrados, y entre ellas estaban el Montemaior, última en abandonar el litoral autonómico. Según indica la Comisión Europea (CE), este atunero de casi 76 metros de eslora se dio de baja el 31 de agosto del registro oficial. Propiedad del grupo Calvo, la firma Albino Morán Shipbrokers anunció su traspaso a mitad del pasado mes y explicaba que era vendido “a intereses internacionales”. Según pudo saber Faro, fue domiciliado en Senegal.

Pero el caso del Montemaior no es el único. Solo en lo que va de 2023, a él se suman otros barcos como el ferrolano Carcamán, vinculado al cerco en aguas del Cantábrico y que pasó a manos de una sociedad mauritana a finales de julio; el Adrina, natural de Malpica de Bergantiños y que también fue exportado en julio a Mauritania; o el Peixiño Primero, con puerto base en Cariño y que se vendió en abril a otro comprador mauritano. Junto a estos, el Novo Airiños, un palangrero de superficie asentado en Vigo que fue abanderado en Belice –aunque de armador coreano– en marzo, o el Pino Ladra, que cambió Lugo por Marruecos en marzo.

Producto de estas ventas, Galicia ha perdido más de 4.300 GT desde septiembre de 2022. Dicha cantidad, relativa a la capacidad pesquera que se ha esfumado de la autonomía, supone cerca del 30% de la que ha perdido la flota europea en este tiempo (14.837 GT) y casi la mitad de la española (8.872 GT).

En total, Galicia ha dicho adiós a más de 310 metros de eslora –que se reparten entre los nueve buques que han sido enviados a terceros países– y a una potencia que supera los 7.250 caballos. Por la contra, como arrojan los datos actuales, la autonomía no ha importado ningún barco a lo largo del último año.

No lo ha hecho ni de terceros países ni tampoco de sus vecinos europeos, lo que evidencia que las inversiones en el plano pesquero, como las ayudas a los desguaces, están también en stand by. Asimismo, si bien Europa exportó 21 barcos al exterior, los estados miembros se vendieron entre sí otros 23. En el caso de los primeros, una media por barco de 706,5 GT, 38,2 metros y 856 caballos. Los segundos, no obstante, bastante menos: 225,6 GT, 23,4 metros y 470 caballos.