Pesca crea una “bolsa común” de sardina para repartir entre flotas sin excedentes

La cuota de sardina se dio por finiquitada el pasado 24 de agosto para el Cantábrico Noroeste tras una intensa campaña que vivió su punto álgido en San Juan. En total, los barcos que faenan en este caladero pescaron más de 11.000 toneladas, y como todos los años ahora alquilan cuotas a embarcaciones de otras zonas que no las consumen. Es una práctica que compensa mucho a estas últimas, que obtienen un rendimiento por kilo cedido sin moverse, pero insuficiente en ocasiones para quienes las arriendan para capturar más stock de esta especie, sobre todo este 2023 en el que los precios han tirado a la baja. Lo cierto, con todo, es que a pesar de existir este mecanismo, el de transferencias temporales, cada temporada hasta la actual solía sobrar recurso. Parte de la cuota total que no se aprovechaba. Eso se ha acabado, al menos en gran medida gracias al nuevo sistema que acaba de implantar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El departamento que dirige en funciones Luis Planas acaba de publicar una “bolsa común” para la sardina pilchardus, compuesta por el tonelaje sobrante que no fuera pescado y a la que podrán acceder todas aquellas flotas que sí hayan gastado por completo sus cuotas.

Se trata de un protocolo que ya existe para especies como el jurel y la caballa, y que tiene como objetivo “optimizar” la sardina en aguas ibéricas. Si el 1 de octubre existiera excedente, “la Secretaría General de Pesca podrá fijar mediante resolución, oído el sector, dicho sobrante en una cuota común que opera como mecanismo de optimización”. CLAVES 1-11.000 toneladas en las redes del norte El Cantábrico Noroeste agotó el 24 de agosto su cuota disponible de sardina, más de 11.000 toneladas que acabaron en puerto. 2-Alquiler de cuotas a los buques del sur Hasta ahora, los buques pesqueros que iban a la sardina solo podían alquilar cuotas a barcos de otras zonas si agotaban las suyas. 3-100 barcos gallegos se beneficiarían En Galicia, que suele consumir toda su cuota de sardina, más de 100 barcos se beneficiarían del nuevo mecanismo “optimizador”. En caso de haberlo no será en el Cantábrico Noroeste, donde la cuota se ha agotado tras pescar 11.085 toneladas. El resto hasta llegar al total de 18.962 –4.000 más frente a las que dispuso la Comisión Europea a lo largo del pasado 2022– se reparten entre artes menores (487) y las 7.390 del Golfo de Cádiz, donde están actualmente puestos los ojos. Es a pesqueros de esta región a la que algunos barcos gallegos ya están alquilando cuotas para seguir pescando sardina, de la que viven cientos de familias en la comunidad autónoma. A ojos de Manuel Suárez, portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), la medida que entrará en vigor es positiva ya que permitirá aprovechar la cantidad de este pescado que no capturan otras flotas y aquí sí que se está demandando. “Por el momento no sabemos lo que sobrará. Para eso tiene que llegar el día 1 de octubre, que se vea lo que ha sobrado, y a partir de ahí se ejecutará el mecanismo de optimización. Pero el año pasado sobró cuota, por ejemplo”, reconoce al respecto el especialista, señalando que entre mediados y finales del mes que viene prevén saber ya qué parte del pastel le toca –si es que hay– a los cerqueros que faenan en nuestra costa. La iniciativa, en la que el sector y el MAPA llevan trabajando tres años, beneficiará a los más de 100 barcos que faenan aquí y que estos últimos días se han visto obligados a parar en caso de no alquilar cuotas en el sur de Andalucía o ir a otras especies: “Todo esto vino a raíz de cuando estuvimos amarrados y acampados tres meses en Santiago porque no había cuota de jurel. A nosotros se nos había cerrado y al final del año habían sobrado 40.000 toneladas sin consumir” Cálculo y barcos descartados A fin de calcular la cuota total de sardina que será repartida en esta “bolsa común”, no se autorizarán más transmisiones temporales que hayan entrado en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre. Todo con el propósito de realizar “un mejor cálculo” de la misma. De igual manera, los buques o grupos de buques que hayan transmitido temporalmente hasta el 10 de septiembre más del 50% de su cuota asignada para 2023 y los buques o grupos de buques que transmitan temporalmente su cuota después del 1 de octubre “no podrán acogerse al uso del mecanismo de optimización anual para dicho stock, al entenderse que la cuota disponible que tienen, incluso transmitiendo parte, es suficiente para ejercer su actividad” en 2023.