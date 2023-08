Productores y depuradores asisten con preocupación a la pérdida de productividad en las rías gallegas, especialmente notoria y alarmante en la de Arousa. Un hecho constatable que se agrava por el incremento de la temperatura del agua, ya que ha provocado la mortandad masiva de algunos bivalvos y ha debilitado a otros muchos. A episodios referidos con anterioridad, como los acaecidos en playas como A Lanzada, donde se perdieron ingentes cantidades de navaja, hay que sumar los problemas del berberecho y la almeja.

Pero, sobre todo, hay que alertar de la situación del mejillón, pues incluso los bateeiros consultados coinciden en señalar que “atraviesa el peor momento de su historia”. Ya sea por “el cambio climático”, al que aluden algunos, o la “subida alarmante de la temperatura del agua”, que detectan otros, lo cierto es que “el mejillón está en modo supervivencia”, explica el sector.

Indica que el molusco “lucha por sobrevivir, pero no tiene fuerza para crecer ni engordar”. Lo cierto es que “está tan débil que no solo no alcanza un rendimiento mínimo sino que se muere o se desprende”, sostienen los mejilloneros.

“El mejillón está mal en toda la ría, pero sobre todo está sufriendo en Arousa, donde la temperatura del agua lo ha destrozado”, esgrimen en el muelle de Vilaxoán.

Lejos de allí, en O Grove, algunos productores aseguran que “hay gente que no está sacando ninguna rentabilidad a sus bateas. A modo de ejemplo indican que para entregar a sus clientes una “barcada”, que es como se conocen las partidas de mejillón a granel trasladado a puerto en la cubierta de los barcos –15.000 kilos en cada viaje–, “antes eran necesarias 70 cuerdas de mejillón, pero ahora es tan pequeño que hacen falta hasta 130 cuerdas por barcada”.

En A Illa abundan en ello diciendo que “la temperatura del agua está acabando con el marisco y no solo en Galicia, sino también en Francia y otras partes del mundo”. Para añadir que en Arousa “llegó a estar a 24 grados, lo cual es una barbaridad e hizo que el mejillón perdiera pelo, que no se agarrara y que no creciera ni engordara”.

“Está siendo un año terrible también aquí”, indican desde Cangas algunos bateeiros que aluden igualmente a la elevada temperatura del agua y sentencian: “Esto es lo nunca visto; el mejillón no cogió carne, y a este paso podemos dar por perdida la campaña de este año y la de 2024”.

Las consecuencias ya se hacen notar. “Hay pedidos, pero no podemos atender, ya que no tenemos producto para abastecer el mercado”, sostiene el dirigente de una de las principales agrupaciones mejilloneras de Galicia. “El problema añadido es que si enviamos al mercado mejillón en este estado, con una calidad tan baja, lo que estamos haciendo es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ya que proyectaremos una muy mala imagen del producto”.

“Hay que pensar que lo mismo está pasando con las navajas y las almejas”, esgrime otro de los mejilloneros que ponen como ejemplo lo que sucede con las barcadas, en su caso para decir que “hasta el año pasado acababas la batea con 3 o 4 barcadas, y ahora necesitas una media de siete”. A esto se suma el hecho de que la campaña de industria, la protagonizada por cocederos y conserveras, está funcionando casi “de puntillas”, ya que no hay materia prima susceptible de ser cocida y enlatada.

Y a la vuelta de la esquina está la llamada “campaña de Italia”, centrada en la venta de mejillón para el mercado de fresco –depuradoras–, la cual también resultará un fracaso si la situación no mejora, y no parece sencillo que vaya a hacerlo. Una situación que muchos productores consideran “crítica”, y a la que otros no ven fácil solución.