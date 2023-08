La marea más dura de los ocho del “Zillarri”

El Zillarri era un pesquero de algo más de 31 metros de eslora con base en Bermeo. Construido en acero en Astilleros Armón, sería remodelado después en Galicia para un cambio de oficio. Se le selló la rampa de popa, le fue instalado un espardel (una plataforma sobre cubierta) y nuevos tanques para combustible: ya no iba a pescar más, se convirtió en un macicero. Así que el Zillarri, ahora con pabellón de Belize, pasó a prestar servicios auxiliares a los atuneros de Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), una de las armadoras de referencia en la industria pesquera española. Con ocho tripulantes a bordo, dos de ellos gallegos, esta semana anotó su marea más complicada. En aguas de Cabo Verde otearon un cayuco de unos 25 metros. Destartalado. Podrido. Lleno de dolor, hambre y muerte. “Lo encontraron a la deriva, trataron de remolcarlo pero su estado era muy precario. Se partía”, explica la máxima responsable de Recursos Humanos de la compañía de Bermeo, Teresa Castro. Salvaron a 38 personas, no pudieron hacer más. Para encarar un trabajo así no hay astillero o reforma posible. Ni años de experiencia que valgan. “Ha sido muy duro, nuestros trabajadores están muy afectados”.

El cayuco había salido el 10 de julio de las costas de Fass Boye, en la región senegalesa de Thiès. Partieron en este viaje 101 personas a bordo, como confirmó el Gobierno de este país. Cuando el Zillarri se aproximó a la embarcación quedaban 38 personas con vida, supervivientes de un tormento de 41 días. Sin opciones para remolcarlo, los tripulantes del macicero procedieron a embarcarlos a todos: a los supervivientes –37 de nacionalidad senegalesa y un varón más de Guinea Bisáu– y ocho cadáveres. “Nadie está preparado para algo así. Por suerte apareció por allí uno de nuestros barcos”. Los ocho del Zillarri salvaron 38 vidas, es su único consuelo. Están “destrozados”. La evacuación fue completada por efectivos de Salvamento Marítimo de Cabo Verde, un país con enorme presencia de buques de pesca y fábricas de capital español, centrados principalmente en la pesquería de túnidos. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Extranjero (Ministry for Foreign Affairs and the Senegalese Diaspora) indicó este martes que, “en colaboración con las autoridades competentes de Cabo Verde, ha tomado las medidas necesarias para repatriarlos lo antes posible”.El Zillarri, tras su paso por el puerto caboverdiano de Palmeira, ha retomado su singladura para continuar sus tareas como buque auxiliar. Son seis los atuneros con los que trabaja Pevasa: Playa de Ris, Playa de Azkorri, Playa de Aritzatxu, Playa de Anzoras, Playa de Bakio y Playa de Noja. “Tenemos mucho orgullo de haber podido salvar 38 vidas, estamos orgullosos de nuestros marineros. Aunque esto haya sido otra muestra de la dureza de la mar y no queremos que vuelva a pasar”, resume Teresa Castro. El pasado día 12, la Marina Real de Marruecos rescató en sus aguas a un total de 134 senegaleses que trataban de migrar por mar a España de manera irregular y cuya embarcación también había partido de la localidad de Fass Boye. El 24 de julio, el vuelco de otra embarcación de madera con migrantes dejó otras 17 víctimas en las costas de este país. “Por el tamaño y la forma, sabemos que era un cayuco”, advirtió el teniente de alcalde del barrio de Ouakam, en Dakar. Senegal, donde operan compañías gallegas como Armadora Pereira, Grupo Profand o Vieirasa, es un país tanto de tránsito como de origen de personas que intentan migrar por la vía irregular hacia Europa. Claves El viaje El cayuco partió el 10 de julio desde la costa de Fass Boye, en Senegal, con lo que estuvo 41 días a la deriva hasta que fue auxiliado por el pesquero de la armadora vasca Pevasa. En el Zillarri iban otros tripulantes, de los cuales dos son gallegos. Las víctimas La travesía la iniciaron 101 personas, de las que solo han sobrevivido 38. Cuando el Zillarri localizó el cayuco había 8 cadáveres a bordo. Todas las personas fueron embarcadas en el macicero. Efectivos de Salvamento Marítimo de Cabo Verde completaron el operativo.