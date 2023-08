La conserva urge blindaje medioambiental contra las plantas insostenibles del exterior

Anfaco-Cecopesca alcanzó su último hito en materia de sostenibilidad a finales de julio. Al adherirse a la Alianza Galega polo Clima y consecuentemente reafirmar su apuesta por la transición verde. Se trata de un compromiso necesario para seguir avanzando en la lucha contra el calentamiento global –por ejemplo analizando la huella de carbono o reduciendo las emisiones con planes que incluyan energías renovables– pero que de poco sirve si el producto que llega a Europa ha sorteado la hoja de ruta que persigue nuestra industria conservera. Es por ello que, a ojos de la patronal, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que las autoridades comunitarias aprueben un acuerdo de libre comercio con Tailandia, es preciso que exista un blindaje medioambiental en el continente. Una barrera contra las plantas insostenibles del exterior que funcione a través de un listado en el que consten las fábricas de terceros países que se ajusten a nuestros requisitos. Aquellas que no lo hagan, que no estén incluidas, no podrían exportar aquí su producto.

Anfaco prevé un "impacto letal" en conservas en caso de acuerdo UE-Tailandia Esta nueva medida es idónea y urge para Roberto Alonso, secretario general de la citada organización y que en declaraciones a FARO recuerda que hay muchos territorios, como el que toma por capital a Bangkok, que no cumplen con los estándares que aquí imperan en áreas como el tratamiento de residuos o reciclaje. “Nos pone en una situación de vulnerabilidad”, advierte, y recalca que lamentablemente no es lo único a tener en cuenta. En el caso de Tailandia, el responsable de Anfaco-Cecopesca hace hincapié en que no sigue un proceso democrático normal; que prácticamente carece de flota y por tanto su producto pesquero llega de otras naciones faltas de regulación y sobre las cuales no se puede obtener información alimentaria; o que lleva años sin firmar tratados fundamentales en materia de derechos humanos, permitiendo que haya menores de edad trabajando en condiciones de esclavitud. “A nosotros no nos preocupa que ellos produzcan tres veces más cantidad de atún que nosotros (600.000 toneladas frente a las 200.000 españolas), sino las herramientas ilegales que utilizan”, remarca asimismo: “Lo que no podemos es competir con diferentes reglas de juego, hay que saber con quien estamos negociando. Nos pueden poner en desventaja competitiva y no precisamente porque no seamos competitivos”. En relación a las negociaciones entre Europa y Tailandia, cuya próxima reunión está prevista el 18 de septiembre, Roberto Alonso se muestra optimista y esperanzado en que “ese escenario no se vaya a dar”. “Confiamos en que lo excluya totalmente, creemos que Bruselas debe repensar su estrategia comercial”, señala, dejando claro que aún están estudiando el impacto que tendría un posible acuerdo de libre comercio pero que sería “muy grande” para Galicia: “Ninguna lata de allí puede venir al 0%”.