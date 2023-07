China eleva la presión en el Mar Argentino con 66.500 horas más de pesca sin control

El Atlántico Sur es unas de las zonas pesqueras más importantes para la comunidad autónoma junto a Gran Sol y la costa de Namibia, aunque la presencia de barcos con acento gallego es mínima si se compara con la flota asiática que allí faena. La práctica totalidad son buques “made in China”, muchos de ellos ilegales y que llevan décadas desarrollando campañas de acoso y derribo contra este ecosistema. A base de pescar sin ningún tipo de cuidado ni respeto por el medio, el Mar Argentino se desgasta cada año a un ritmo mayor por parte de las insaciables naves piratas que parten del país de Xi Jinping en un recorrido que cruza medio planeta. Solo en 2022, pese a que el número de barcos que esquilman las aguas de este caladero se redujo casi un 20%, pasando de los 429 de 2021 a los 346 del pasado ejercicio, el esfuerzo pesquero aparente se incrementó un 44,5%. Más de 66.500 horas extra de actividad sin control.

La cifra se puede extraer del último estudio publicado por el Círculo de Políticas Ambientales, que a su vez vuelve a poner el foco en la importancia de regular la actitud y el comportamiento de Pekín en el entorno marino sudamericano.

Según datos satelitales provistos por la plataforma Global Fishing Watch, el esfuerzo pesquero aparente de los barcos que operan en esa región –que viene a ser el tiempo durante el cual dicha flota utiliza toda su potencia– se ha multiplicado por ocho a lo largo de la última década. Ha pasado de las cerca de 59.200 horas de 2013 a las 469.900 de 2022, mientras que la flota contabilizada allí –a través de las transmisiones de los AIS– se ha multiplicado por cinco respecto a los 74 buques que había hace 10 años.

La mayoría de ellos, tres de cada cuatro, son “de tipo potero”, conforme consta en otro informe emitido por la citada entidad hace meses. “Su arte de pesca se centra exclusivamente en el calamar y no respetan la temporada ni el tamaño de los ejemplares, que muchas veces no alcanzan la edad reproductiva”, explicaba el mismo, citando al Lu Rong yuan Yu 668, al Huali 8 o al Oyan 77 entre algunas de las caras conocidas “capturadas por Argentina en flagrancia de pesca ilegal”. Casi todas basadas en Montevideo.

En cuanto a la composición de la flota del Atlántico Sur –60% de China, 15% de Corea del Sur, 14% de Taiwán y 11% de España, con presencia de armadoras gallegas como Pesmar, Nores o Freiremar–, los capitanes y oficiales suelen tener la nacionalidad de la bandera del barco. ¿El resto de la tripulación? Indonesios, filipinos y africanos.

Daño a especies protegidas

El nuevo estudio no obvia destacar algunas de las últimas declaraciones del Gobierno de Xi Jinping, en las que se afirma que la captura de calamar en la zona ha ido disminuyendo. Sin embargo, advierte que el país asiático ha aumentado el esfuerzo pesquero, “en detrimento de poblaciones en retroceso” y generando una “alarma” de que se está en situación de “depredación”.

Como ejemplo de los impactos que produce Pekín sobre este caladero, fundamentalmente por realizar su actividad sin “ningún tipo de control”, desde el Círculo de Políticas Ambientales recuerdan que por el camino muchos de estos barcos capturan mamíferos acuáticos como elefantes y lobos marinos, delfines y otras especies de peces como tiburones y rayas que en ocasiones están protegidas por ser vulnerables; los “altísimos niveles” de vertidos contaminantes que desechan, o la “mano de obra esclava” que a veces hay a bordo de estos buques. “La falta de datos sobre los volúmenes de capturas, especies, y la inexistencia de información sobre captura incidental podría ser una alerta de que se está llevando el ecosistema marino al límite, sin poder tener una mínima previsión de cuando ocurrirá un posible colapso y evitarlo”, manifiestan.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur llevada a cabo por una potencia como China “es de difícil abordaje para el país”, apuntan en este sentido desde la mencionada entidad, que no obstante insta al Ejecutivo argentino a adoptar una serie de medidas “para empezar a afrontar este problema”. Entre ellas, la ratificación del Acuerdo para la Conservación de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional de la ONU (BBN) y la creación de un Área Marina Protegida en Alta Mar a través de dicho pacto. También “avanzar en la media sanción” por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de Trazabilidad en la Pesca.