Un derecho pasado por agua

Es cuestión de horas que los colegios electorales abran para decidir el rumbo que tomará nuestro país durante los próximos cuatro años, pero el timón que marcará esa dirección se encuentra en tierra… No en el mar. En un sinfín de caladeros, desde Malvinas hasta Gran Sol, cientos de marineros se quedarán, una vez más, sin poder votar. Un derecho fundamental, en su caso pasado por agua, que no tienen posibilidad de ejercer al no existir todavía un sistema que permita el sufragio a bordo.

“Somos un sector olvidado”, afirma rotundamente Orlando, uno de los profesionales que este 23-J tampoco tendrá papeleta y sobre, a falta también de urna. El trabajador, segundo patrón del Manolo del Terín, permanece embarcado, faenando cerca de Irlanda, lo que le impide acudir a cualquier centro. Y por supuesto, Correos no ha llamado a su puerta. En el comedor del pesquero, donde se reúne su tripulación, estos días se ha tocado la política, aunque con cierto resquemor hacia el sistema. No en vano, “el 90% de la gente que está aquí no ejerce su derecho al voto”, confiesa. “Sinceramente este año tenía la intención de hacerlo, pero bajo estas circunstancias es complicado”, añade, dejando claro que forma parte de un colectivo al que se “maltrata” en muchos ámbitos. “Quería votar, pero bajo estas circunstancias es complicado” Orlando - Segundo Patrón Su situación es similar a la de José Luis, capitán del Lodairo, aunque él ha tenido suerte esta vez y sí podrá votar, pues está en tierra descansando entre campañas. “Lo que falta es la voluntad de la Administración. Hoy sobran métodos, pero lo que escasea es el interés de querer hacerlo”, dice. “Lo llevamos reivindicando muchos años”, manifiesta. “Sobran métodos, lo que escasea es el interés de querer hacerlo” Jose Luis - Capitán La solución que no llega El último partido político que hizo algo al respecto fue el BNG, que por medio de su único diputado en el Congreso, Néstor Rego, logró incorporar una disposición –la adicional séptima– a la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera. El inesperado éxito del diputado del BNG que puede lograr que los marineros voten desde el barco La misma establece que el Gobierno central debía remitir a las Cortes en el plazo de tres meses –vencidos a mediados de junio– una propuesta para establecer un procedimiento telemático “que se adapte a las necesidades propias del personal embarcado que no puede acceder al sistema de voto por correo por sus largas estancias en alta mar coincidiendo con la convocatoria o celebración de la jornada electoral”. Está claro que, al menos para estos comicios, esta medida ha llegado tarde. Y está por ver si para los venideros actuará de alguna forma... Lo más evidente, dado el presente panorama, es que el sector en su conjunto sigue reivindicando que se ponga fin a esta “discriminación”. Lo hace en declaraciones a FARO, por ejemplo, María Caldeiro, gerente de Fundamar. “La realidad de la gente del mar está tan apartada que no se encuentran soluciones para ella. El ejemplo de las elecciones es uno como muchos otros. Como lo fue la pandemia o la vacunación. Los procedimientos están para mejorarse, modificarse y adaptarse a la ciudadanía. Y en el caso del sector pesquero también”, subraya. A sus ojos, la Junta Electoral debe tener en cuenta a estos trabajadores, a los que se les está privando del sufragio por el simple hecho de trabajar en un trabajo –recuerda– “esencial”. Su posición la comparte Elvira Larriba, directora del centro Stella Maris en Vigo, que apunta que en otros países ya se aplica “una delegación del voto”. “Existe el voto por poderes y la gente puede delegar en una persona que ejerza ese derecho. Está regulado y lleva en funcionamiento mucho tiempo”, explica. “Seguiremos dando la batalla por el voto del marinero” Si se analiza el censo de la flota, hay un volumen importante de profesionales del mar y, aunque muchos de los que hacen las mareas más largas son extranjeros, “son miles” los que podrían estar quedándose sin votar estas generales. La cifra la da Xabier Aboi, responsable de CIG-Mar, para quien “la solución pasa por habilitar los barcos de bandera comunitaria como centros de votación”. En la misma línea se expresa José María Arrojo, secretario general del Colegio de Oficiales de La Marina Mercante Española, que considera vital “crear una comisión” con las instituciones y representantes del sector para estudiar el tema”. “Sabemos que es complicado, pero con todos los años que llevamos de democracia entendemos que hay que buscar ya una solución”, remarca.