Sinkevicius niega la entrada de pesca ilegal y persevera en el veto sobre los palangreros

La Comisión Europea se basó en un informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) para ejecutar el cierre a la pesca de fondo, el pasado octubre, de 87 áreas de aguas comunitarias. Esto refiere en su página 34: “Sería pertinente tener en cuenta los posibles impactos sociales y económicos de estas decisiones”. Y esto, en la 187: “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos”. De modo que estos científicos, que no economistas, advirtieron doblemente a Bruselas de la necesidad de evaluar las consecuencias de esa prohibición, máxime teniendo en cuenta que existe un organismo comunitario dedicado específicamente a esta tarea. Se llama Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf), pero no fue consultado; la cartera que preside el comisario Virginijus Sinkevicius prohibió igualmente la pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados. La flota gallega registró, a continuación, su peor campaña navideña de la historia y cosechó, también por primera vez, pérdidas. Este martes, a preguntas de FARO, el lituano negó cualquier extralimitación en su medida y apuntó a que le fue heredada. “Es lo que señala un reglamento que fue aprobado en 2018, casi han pasado seis años”.

Pero contravino la propia literalidad del informe del CIEM. “En el dictamen se tenían en cuenta también los aspectos socioeconómicos, se hizo una comparación de distintos escenarios”. En todo el documento, que se extiende a lo largo de 248, hay dos únicas menciones al término “socioeconómico” y cuatro a “impacto económico”. Sinkevicius incidió no obstante en las “consultas” realizadas a “todas las partes interesadas, comités asesores, Estados miembro”. Ese primer veto a las artes de profundidad, prohibidas más allá de los 400 metros, entró en vigor el 9 de octubre y ahora será revisada. Pero en esta ocasión sí habrá un informe del Stecf. “Estamos a la espera del dictamen, que saldrá a finales de julio”. Por qué en esta revisión sí habrá evaluación de impacto económico y en la primera no es una cuestión que no fue respondida, tampoco ayer en Vigo. “A partir de ahí –cuando se disponga de ese examen– decidiremos las medidas a adoptar”. Por lo pronto, el segundo informe científico recomienda incrementar esas áreas vedadas por encima de las 110.

“Hemos examinado siempre el ángulo socioeconómico en el cierre de áreas a la pesca de fondo” Virginijus Sinkevicius-Comisario de Pesca

En este punto tomó la palabra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para lanzar una “respetuosa” reprimenda a Sinkevicius. “La Comisión Europea se ha extralimitado en sus competencias, desde el punto de vista de la forma y el fondo”, tanto por la falta de ese informe de impacto socioeconómico como por la inclusión del palangre dentro de las artes prohibidas. Y aquí, sobre el palangre, se evidenció el abismo que todavía separa a España de Bruselas.

Las artes fijas

Volvemos al informe del CIEM. Página 33. “Si bien es posible cuantificar los impactos de los aparejos móviles en su contacto con el fondo [en referencia al arrastre, que se desplaza] aun existen problemas con los barcos que usan artes fijas”. Es más, apunta a que no pueden evaluar de forma “confiable” en qué medida su actividad suponen un “esfuerzo” para el ecosistema. Y sentencian los científicos: “La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes [por el palangre] también se desconocen en gran medida”. Tampoco sirvió para que la Comisión de Pesca se replanteara la inclusión de los palangreros dentro del veto, y ni siquiera lo hará ahora. Porque la ley determina que son artes de fondo y “la ley –dijo el comisario– hay que cumplirla en su totalidad”.

“Cualquier Estado que tenga actividad de pesca ilegal recibe tarjeta amarilla” Virginijus Sinkevicius-Comisario de Pesca

FARO también cuestionó a Sinkevicius sobre la seguridad alimentaria, que enarbola el Ejecutivo comunitario pero no ha sido óbice para permitir que cada vez entre más pescado en Europa de países amonestados con tarjeta amarilla –por no luchar de forma efectiva contra la pesca ilegal– o por practicarla de forma intensa y documentada. Solo de China, que encabeza todos los ranking de pesqueros detectados por operar sin licencia ni control, el continente compra cada semana productos por 38 millones de euros. El lituano negó la mayor. Según dijo, si se detectan estas prácticas se le saca tarjeta amarilla –limita la importación de pescado a la UE– y, si no se corrigen, pasa a ser roja (prohibición de compra). Pero el propio Sinkevicius ha rechazado amonestar a la flota china, como avanzó este periódico.