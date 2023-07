Bocanada de aire limpio para el arrastre

A mediados de marzo de 2021, múltiples medios nacionales e internacionales se hacían eco de un artículo histórico publicado en Nature que, por primera vez, evaluaba el impacto ambiental de la pesca de arrastre a nivel mundial. Redactado por 26 biólogos marinos, expertos en clima y economistas, el análisis concluyó que esta actividad emitía al año 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, un componente que lleva cientos de décadas atrapado en los lechos marinos y cuya liberación –achacada al contacto entre las redes y los fondos– ya preocupaba lo suficiente como para ser objeto de estudio. La cifra global, ese billón de kilos de CO2, se equiparó entonces a la cantidad de este gas de efecto invernadero que produce toda la industria de la aviación. Los titulares colmaban portadas de periódicos con mensajes como: “La pesca de arrastre libera tanto dióxido de carbono como los viajes aéreos”.

Hoy, dos años más tarde, una nueva investigación que también ha recogido la prestigiosa revista científica da una vuelta de tuerca a estos cálculos y afirma que se sobreestimó la cantidad de CO2 que desprende este arte marítima “entre 100 y 1.000 veces”. Jan Geert, uno de sus autores y profesor de la Universidad de Bangor, plasma en The Conversation que la metodología usada en el reporte que corrigen incluyó una suposición “incorrecta” sobre el ciclo de carbono.

“Su modelo asumió que el carbono enterrado es altamente reactivo y se convierte en CO2 muy rápido. Si eso fuera correcto, hasta el 60% del carbono orgánico perturbado por el paso de una sola red de arrastre se convertiría en CO2. Pero si este carbono fuera realmente tan reactivo, los microbios y los animales del fondo marino ya lo habrían consumido y no habría sido enterrado”, manifiesta en este contexto, dejando claro que los biogeoquímicos han descubierto que el carbono orgánico enterrado en el sedimento normalmente se degrada mucho más despacio, por lo que “estos resultados parecen altamente inverosímiles”.

Tanto al investigador como a sus colaboradores les sorprendió desde el minuto uno que se afirmase tajantemente que la pesca de arrastre producía entre 600 y 1.500 millones toneladas de CO2 al año (1.000 millones de media). Aquel artículo, pionero cuando salió a la luz, estimó que China (casi 770 millones de toneladas), Rusia (84,7), Italia (66,8), Reino Unido (47,7), Dinamarca (39,7), Francia (31,1), los Países Bajos (30,2), Noruega (26,1), Croacia (23,2) y España (22,8) eran los 10 países con los mayores volúmenes de emisiones.

“Esta cantidad no me pareció plausible”, matiza Geert, que también se refiere a una revisión anterior de 49 estudios que analizaron cuánto carbono se almacenó en zonas vinculadas a la pesca de arrastre: “El 61% de los estudios no informaron diferencias, el 29% informaron menos carbono y el 10% incluso informaron más carbono”.

Comprensión “muy limitada”

El autor también aclara que gestionar la pesca de arrastre para beneficiar al clima “requiere estimaciones de las emisiones de carbono relevantes involucradas que sean al menos del orden correcto de magnitud”, algo que por ahora no se ha podido proporcionar porque la comprensión de los mecanismos a través de los cuales la pesca de arrastre libera el CO2 del lecho marino “es muy limitada”.

En este sentido, llama a los demás científicos y colegas de sector a estudiar los efectos de las diferentes redes de arrastre en diferentes entornos, examinar cómo los invertebrados del fondo marino mezclan el sedimento, y observar qué sucede con el carbono una vez que se arroja al agua de mar. Todos ellos son puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar en la descarbonización de las flotas, precisamente el foco de la Reunión Informal de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará este lunes y martes en Vigo.