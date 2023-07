Costes y vetos arrastran a la flota pesquera a los primeros números rojos de su historia

Segunda Cayonesa, Azul Celeste, Acechador, Vino del Mar. A los cuatro se les ha terminado el tiempo para encontrar un resquicio de rentabilidad. O una opción de relevo generacional, quizás. Una vía, en definitiva, para esquivar el desguace. Sin éxito. Son solo cuatro de los 53 pesqueros españoles que han sido desmantelados en lo que va de año y que se suman a los siete que han dejado de tener pabellón español para probar suerte en aguas de Marruecos o Mauritania. Son tiempos complejos para el sector extractivo, con amenazas en múltiples flancos –los costes operativos, las restricciones a las capturas, la falta de mano de obra o la entrada masiva de materia prima exterior– que lo han debilitado hasta la extenuación. Arrastrado a los números rojos por primera vez desde que existen registros históricos, como ha destacado un organismo que depende de la propia Comisión Europea. Se trata del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF), que ha puesto cifras a la retahíla de lamentos de las armadoras y marineros en el informe anual 2022. La flota perdió 70 millones de euros el pasado ejercicio, de acuerdo a este estudio; la mitad, en torno a 35, corresponden a buques con base en los puertos de Galicia. Equivaldría a más de 8.300 euros por barco; buena parte de las armadoras pueden resistir un ejercicio tortuoso y con pérdidas, pero otras muchas no.

Un camino de espinas que ha llevado al desguace a unidades como el Skellig Light II, de capital vigués, y que ha llevado a varias empresas de palangre de fondo a tantear –si se habilitan ayudas, como las articuladas por Francia o Irlanda– el mismo camino. Porque las pérdidas han sido generalizadas en la flota extractiva comunitaria: a excepción de la danesa, que sí redujo de forma abrupta su beneficio neto, todas anotaron esos números rojos. Las cifras de 2022 elaboradas por este comité asesor son estimaciones. “Mientras que los precios han aumentado –expone el documento, de 448 páginas–, los costes de combustible se han incrementado en un 175%”. De no haberse puesto en marcha medidas para paliar esta escalada inflacionaria, con ayudas directas de gobiernos como el español, el impacto de la invasión de Ucrania habría arrasado con un volumen exponencialmente más elevado de la flota gallega. “Se confirma que la flota pesquera de la Unión Europea, en general, no ha podido transferir el incremento de los costes operativos en los precios finales del pescado”, de ahí el “importante deterioro de la economía” en esta actividad, considerada estratégica y clave para la –ahora manida– soberanía alimentaria del continente. 1-Pérdidas casi generalizadas A excepción de la flota de Dinamarca, las principales economías pesqueras de la UE perdieron dinero. 2-Caída constante de la capacidad La pérdida de capacidad instalada, ya sea por desguaces o cambios de pabellón, no cesa.

No hay ningún precedente de una situación así, como constata este estudio. “La rentabilidad se va a ver reducida en comparación con cualquier otro año de la serie histórica”. Y, si bien en el primer tramo del año fueron las flotas de bajura las más afectadas, las de altura y gran altura han sido las más penalizadas a continuación por sus mayores volúmenes de consumo de gasoil. A lo que no hace referencia el STECF, en este capítulo referido a la rentabilidad de las flotas, es al impacto de las restricciones lanzadas desde la propia Bruselas. Específicamente, del reglamento de ejecución sobre los ecosistemas marinos vulnerables (VME o vulnerable marine ecosystems), con el que cercenó la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias. Una decisión que se adoptó sin haber contado con un informe de impacto socioeconómico –lo tenía que haber elaborado el mismo comité que firma este informe– y sin disponer de datos científicos de la huella del palangre en el fondo del mar. Y con errores de batimetría, además, puesto que casi la mitad de esos espacios no alcanzaban los 400 metros de profundidad –como desveló FARO en primicia–, a partir de los cuales quedó vetada cualquier actividad comercial.

La Xunta, reconocida como coadyuvante en el recurso de la flota de palangre por la pesca de fondo

Restricciones que sí se aprecian tanto en la misma estadística del STECF como en los volúmenes de comercialización e ingresos en primera venta de los pósitos gallegos. El primero constata un valor de capturas en mínimos también históricos –1.596 millones de euros–, pese a ese incremento del precio al consumidor final. En las lonjas la facturación en subasta solo de pescado se ha reducido en más de diez puntos en comparación con el ejercicio preCOVID; la de la pasada Navidad fue la peor campaña también histórica, como también analizó este periódico. Una losa que ha caído por casi todos los barrios: Francia se anotó las pérdidas más cuantiosas, según este análisis oficial, con más de 151 millones de euros. Países Bajos (79 millones), Alemania (20 millones) o Portugal (60 millones) cerraron también un año de pesca extractiva para olvidar. En lo que va de 2023, la flota comunitaria mandó a desguace a 38 buques y exportó –con cambios de pabellón– otros seis, en el segmento de unidades de más de 20 metros de eslora, con ninguna nueva construcción a cambio.

Litigio

El Gobierno de España formuló un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea contra el reglamento de ejecución de los VME, que entró en vigor el pasado octubre, medida que también formuló la Organización de Produtores Pesqueiros (OPP-7). El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó precisamente ayer el puerto de Burela, donde explicó que este alto tribunal emitió el pasado viernes una resolución en la que admite la intervención del Ejecutivo gallego en el procedimiento al reconocer que esta prohibición impacta en los intereses de la comunidad autónoma. Villares subrayó que la Xunta deberá formalizar en las próximas semanas su intervención en el procedimiento para “seguir avanzando en el objetivo final, tumbar una decisión totalmente arbitraria y desproporcionada con un importante impacto en el conjunto del sector”.

La Eurocámara mantiene con vida la ley de restauración de la naturaleza

ARVI condena que el futuro de la soberanía alimentaria pasa por China

El pleno de la Eurocámara ha rechazado el veto del Partido Popular Europeo a la ley de la restauración de la naturaleza, un texto que ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados populares que apoyaban la norma a pesar del rechazo frontal que ha manifestado el grupo en los últimos meses. El rechazo a la ley no ha salido adelante por un ajustado voto de 324 eurodiputados en contra del rechazo, 312 a favor y 12 abstenciones. Tras la votación inicial, que suponía el primer escollo para el texto y que ha cosechado una gran ovación entre los partidarios de la legislación, los eurodiputados han votado las centenares de enmiendas que han perfilado un texto final aprobado por 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, una posición que ahora les permitirá iniciar negociaciones con los Veintisiete.

El ponente del expediente, el eurodiputado socialista César Luena, ha trasladado su agradecimiento a quienes han apoyado esta ley “que es buena incluso para quienes han votado en contra”, antes de solicitar que el texto regrese a la comisión de Medio Ambiente para pasar a negociaciones a tres bandas (trílogos) con el Consejo –que ya ha adoptado su posición– y la Comisión. “Amigos y amigas, adelante”, ha incidido, visiblemente emocionado. El hemiciclo, que llegaba dividido entre partidarios y detractores de una norma que Bruselas ve imprescindible para paliar los efectos del cambio climático, ha logrado finalmente mantener con vida el texto después de que a finales de junio los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente diesen el primer paso para abandonarla por 44 votos a favor y 44 en contra.

La propuesta pretende ayudar a recuperar los hábitats europeos, el 80% de los cuales se encuentran en mal estado y fija, para lograrlo, objetivos y obligaciones específicos jurídicamente vinculantes, con medidas de recuperación que cubran al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050. Para la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), el articulado de esta norma apuntala el hecho de que “el futuro de la soberanía alimentaria europea queda en manos de China y otros países”.