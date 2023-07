La localidad de Porto do Son se despertó este sábado consternada tras conocerse a última hora del viernes la desaparición en augas de Panamá de Juan José Sampedro, de 47 años, que era el patrón del pesquero Cosmos, cuya armadora es de Ribeira, donde tiene su base. La noticia fue comunicada a su familia pasadas las siete de la tarde del viernes y, a la espera de lo que determinen las investigaciones oportunas, las primeras versiones apuntan a que el marinero se precipitó al mar, por causas que se desconocen. Al parecer, unos tripulantes le vieron caer y, de inmediato, acudieron en su auxilio y le lanzaron un aro salvavidas pero no lograron rescatarlo.

Otras versiones señalan, no obstante, que le echaron en falta cuando iba a ser relevado del turno de guardia que estaba realizando.

Tan pronto como sus compañeros dieron la voz de alerta de su desaparición se habilitó un amplio dispositivo de búsqueda, al que se sumaron, además del propio pesquero, otros buques que faenaban por la zona y también servicios de salvamento. Un amplio despliegue se mantiene actualmente activo.

El alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, confirmó a última hora de ayer que las labores de búsqueda continúan sin que, por el momento, hayan dado resultado. Desde el Concello se han puesto a disposición de la familia para tratar de ayudar y colaborar en todo lo que precise, y se mantienen en permanente contacto con la Consellería do Mar.

Varios barcos trabajan en la zona para intentar localizarlo

El patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, aseguró que Juan José “é íntimo amigo meu” y expresó su confianza en que el operativo desplegado en la zona pueda localizarle. “Aínda teño esa esperanza”, afirmó. Asegura que es un hombre muy conocido y querido en la zona. Es natural de lugar de Queiruga, pero reside en Porto do Son con su familia.

Gaciño señala, además, que es un gran conocedor del mar, “pois leva toda a vida nesta profesión”. Desde la cofradía de Portosín, añadió, “poñemos os nosos medios que sexan necesarios e queremos trasladar todo o noso apoio a súa familia”.

También el patrón mayor de Poro do Son, Tomás Fajardo, expresó su consternación por la desaparición del marinero sonense en un acto, en el que coincidió con sus homólogos de Portosín y Noia.

Al parecer, el pesquero Cosmos lleva varios meses faenando en la zona donde desapareció Juan José Sampedro y se dedica habitualmente a la captura de pez espada. En el momento de la desaparición navegaba rumbo a un puerto ecuatoriano para descargar el producto de las últimas jornadas de faena.

Iba a coger vacaciones

Se da la circunstancia de que Juan José Sampedro tenía previsto, al llegar a puerto y una vez descargado el pescado, emprender rumbo a su localidad de residencia, Porto do Son, donde tenía pensado llegar el martes para disfrutar de sus vacaciones.

Mar pide "cautela"

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aseguró durante su visita a Corme, donde participó en la Festa do Percebe do Roncudo, que el Gobierno gallego está a la espera de recibir más información sobre lo sucedido y ha instado a tener “cautela”. Explicó, además, que desde la Xunta ya se han puesto en comunicación con Salvamento Marítimo para seguir las labores de búsqueda.

Villares también indicó que está en contacto con el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, y confirmó que “hay una serie de barcos que están buscando en la zona” con el fin de tratar de localizar al marinero desaparecido. Asimismo, señaló que, por las informaciones que les habían trasladado, en el momento de los hechos el pesquero se encontraba “cercano a las costas de Panamá”.