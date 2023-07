La Comisión Europea se pronunció finalmente sobre la iniciativa ciudadana “Stop finning, Stop the trade” y lo hizo, de nuevo para desgracia del sector pesquero, abriendo la puerta a otra restricción. Bruselas acogió ayer “con satisfacción” la petición que lleva meses insistiendo en prohibir la comercialización de aletas de tiburón y avanzó que contemplará la posibilidad de llevar a cabo “medidas legislativas” que pongan fin a su venta “a granel”. En este sentido, hará un estudio previo que recoja las consecuencias medioambientales, sociales y económicas de la aplicación de la política de “aletas adheridas de forma natural” a la comercialización de tiburones. Es decir, cómo afectaría a los Veintisiete que esta parte no se puedan vender por separado, sino junto a cada ejemplar.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario reconoció estar “comprometido con la conservación y la gestión sostenible” de esta especie marina y apreció el apoyo de más de un millón de ciudadanos a la iniciativa, considerándolo “una señal clara y un estímulo para mantener el alto nivel de ambición” en torno a su protección. A renglón seguido, se comprometió a emprender distintas acciones en tres áreas, prestando especial dedicación a hacer “cumplir mejor” su “ya estricta” trazabilidad en toda la cadena de valor.

Lo hará tanto con controles de la pesca en el mar como controlando el tiburón desde el desembarque hasta que llega al consumidor, proporcionando información a los mismos y previniendo y reparando el comercio ilegal que atañe a las aletas. A este respecto, “garantizará la recopilación y comunicación de información completa y fiable por parte de los pescadores y las autoridades de los Estados miembros sobre todos estos aspectos”, colaborando con ellos e incluso con la Interpol.

Antes de considerar si se deben de tomar “medidas legislativas” para acabar con la venta de aletas de tiburón “a granel”, la Comisión Europea realizará un estudio a finales de 2023 para evaluar los efectos que puede provocar la posible restricción, ya sea dentro de Europa como fuera (tanto a nivel de importaciones como exportaciones, la inmensa mayoría).

Del mismo modo, “intensificará” la acción internacional para fortalecer la “implementación efectiva” de estrategias en favor de la conservación de estos animales, abogando por una “prohibición global” del aleteo de tiburones –algo ya contemplado en los Veintisiete, que no permiten que se puedan cortar las aletas a bordo de los barcos, sino que los ejemplares deben ser llevados a tierra donde posteriormente son procesados–.

La Comisión Europea también trabajará con los Estados miembros en el marco de la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), con organizaciones regionales de gestión pesquera, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y con terceros países de forma bilateral.

El sector no baja la guardia

El director gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, valoró que la Comisión Europea cambie de criterio –como no hizo en su momento con el veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico Norte– y realice antes un estudio previo para analizar el impacto que traería consigo la medida. “Creo que es por donde deben ir los pasos. No es que estemos tranquilos, pero es un punto de partida positivo dentro de una iniciativa que podría ser catastrófica para el palangre de superficie”, destacó ayer en declaraciones a FARO, aclarando que no van “a bajar la guardia” y presentarán todos los argumentos necesarios para defender su postura.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las capturas de tiburones de buques europeos se transportan a Vigo para ser distribuidas a distintos puntos del planeta, la prohibición de la venta de aletas por separado impactaría de lleno en la ciudad, donde por ejemplo la tintorera cobra gran relevancia. Entidades como Orpagu y Opromar advirtieron hace meses de los riesgos tras esta restricción, que sus representantes, Juana Parada y Juan Carlos Martín Fragueiro, tildaron de “desproporcionada”. “Obviamente significaría la reconversión definitiva del sector y obviamente nos resistiremos a que pueda implantarse”.