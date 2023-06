Planas defiende una mejora de cuotas en Bruselas por la “buena situación” de stocks

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, puso ayer en valor la buena situación de las reservas pesqueras constatada en un reciente informe de la Comisión Europea y pidió que, con vistas al reparto de las cuotas de 2024, se tenga en cuenta también la necesidad de “preservar la actividad pesquera”. “Si tenemos que preservar los stocks, también tendremos que preservar la actividad pesquera”, subrayó el político español a su llegada a una reunión de ministros europeos en la que se abordó una comunicación de la Comisión sobre la situación de las reservas y la consulta sobre las posibilidades de pesca para el próximo año.

Sobre ese informe, Planas explicó que se trata de “un documento general que tiene que ser después completado por los informes científicos y con las propuestas que se efectuará este otoño de cara a los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de diciembre de este año”. “La primera propuesta de la Comisión la entendemos como bastante favorable. Hace una lectura de la situación de los stocks, que es una lectura positiva. Los stocks se encuentran en una buena situación”, incidió el ministro. Añadió que ese estado se debe a que “ha habido un gran esfuerzo por parte de la flota pesquera comunitaria para mantener esos stocks biológicos en buena situación”.

Consideró en ese contexto que, dado que ya se ha alcanzado el rendimiento máximo sostenible, “es también un momento para profundizar en los aspectos económicos y sociales de cara al futuro de nuestra flota comunitaria”. Señaló que habrá que tratar cuestiones como “el manejo de la capacidad de capturas relacionadas con la flota y su modernización” o “la cuestión de la descarbonización” de la flota, asunto que centrará el Consejo informal de ministros de Pesca de la UE que tendrá lugar en julio en Vigo.

Por otra parte, Planas se refirió a unas conclusiones sobre el paquete de política pesquera de la Comisión “por un sector de la pesca y la acuicultura sostenible, resiliente y competitivo” que los ministros quieren adoptar hoy, un documento que “España puede suscribir”. Aseguró que está de acuerdo con ese documento en aspectos que “para nosotros son fundamentales, por ejemplo (...) la compatibilidad de las reservas marinas con la capacidad extractiva de la pesca, incluyendo la pesca de ras que aparece preservada”.

También coincide en que “toda decisión de futuro tenga que serlo sobre la base de propuestas jurídicas de la Comisión Europea”, dijo. E insistió en la necesidad de que exista un equilibrio, de manera que, vía las organizaciones regionales de pesca y la actividad de FAO, las flotas internacionales se sitúen en los mismos altos estándares que la flota comunitaria.

El Consejo de Pesca en Vigo, epicentro del debate sobre la seguridad alimentaria

La presidencia de España en la Unión Europea, que tendrá como escenario Vigo a mediados de julio –el Consejo informal de Pesca se celebrará los días 17 y 18–, ofrecerá la oportunidad de avanzar en materia de “seguridad alimentaria”, precisó Elena Consuegra, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La vocal asesora en la unidad de apoyo de la Dirección General de Pesca Sostenible participó este lunes en la primera jornada de la X Conferencia Internacional ARVI, que analiza el futuro de la pesca. Consuegra advirtió de la importancia de “alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas y de “conseguir que alimentos prioritarios como el pescado estén disponibles y sean asequibles”. Así, apuntó que “es ahí donde entra en valor la pesca sostenible en sus tres vertientes, la ambiental, la económica y la social”. La Ley de pesca sostenible aspira a fortalecer el vínculo entre ciencia y pesca en la toma de decisiones, resumió, y abundó que los sectores público y privado deben ir de la mano, aunque preconizó una “tolerancia cero con la pesca ilegal”. El simposio de julio no abordará temas sencillos. No solo por su calado (descarbonización o el futuro del arrastre), sino por la desconexión evidente entre el sector extractivo y la Comisión Europea. Este mismo lunes se abordó en Bruselas el documento Pesca sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 2024, y generó fuertes divergencias entre las delegaciones. Italia, por ejemplo, avanzó su oposición y pidió un estudio de impacto de las consecuencias socieconómicas de ese plan. “Nos oponemos a la aprobación”, dijo el secretario de Estado de Pesca, Luigi d’Eramo, que mencionó entre otras cosas la necesidad de “ver qué ocurre con la pesca de arrastre” y “en qué medida la ampliación de zonas marinas protegidas (...) no disminuye las zonas disponibles de pesca”. Suecia, país que preside este semestre el Consejo de la UE, reconoció durante una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca que no se logró un “consenso” sobre las conclusiones, que giran en torno a la pesca sostenible, resiliente y competitiva y el sector de la acuicultura. Finalmente “serán conclusiones de la presidencia, ya que no han tenido apoyo” de todos los países, indicó el ministro sueco, Peter Kullgren.