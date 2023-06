La conserva da por perdida la posibilidad de acceder al Perte tras un año sin avance

El 7 de julio de hace un año, el secretario general de Anfaco, Roberto C. Alonso, denunció públicamente algo que se venían temiendo en el sector: la industria transformadora de los productos del mar no podría optar, paradójicamente, a los fondos Next Generation enfocados a la cadena alimentaria. En concreto, las empresas no podrían participar en las diferentes convocatorias del llamado Perte Agroalimentario, dotado con 1.800 millones de euros. Tras la denuncia, publicada en las páginas de FARO, el Gobierno respondió asegurando que trabajarían para el que esta vital industria, que solo en Galicia emplea a más de 11.000 personas (dato de 2022), no se quedase fuera. Sin embargo, un año después, el propio Alonso da la batalla por pérdida tras las últimas comunicaciones recibidas desde el Gobierno. “No se dará”, critica, “y las empresas necesitan seguir invirtiendo”.

El Gobierno rectifica y asegura fondos de los “Next Generation” para la industria del mar Aprovechando la presentación de la XI Conferencia Mundial del Atún (la Wolrd Tuna Conference), Alonso tocó algunos de los bloques temáticos que se tratarán en el congreso del próximo septiembre. En este sentido, y como ya hizo hace un año en la IX Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca, el responsable de la patronal conservera sacó a colación el Perte, censurando la “incapacidad” de los ministerios encargados de la gestión del Perte, el de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Industria, Energía y Turismo. Y es que las últimas comunicaciones recibidas desde el Gobierno dan al traste con las aspiraciones de un sector que preveía movilizar 400 millones en inversiones y que, además, dejan en nada la satisfacción contenida después del mensaje de tranquilidad enviado desde Pesca el pasado agosto. Anfaco urge un Perte Mar-Industria para “movilizar 400 millones en inversiones” Así, la que acabó por desesperar a la patronal tuvo lugar esta misma semana, cuando los técnicos reclamaron una extensa documentación a mayores de la aportada hasta la fecha, que incluso obligaría a contratar asesoría externa, y mostraron los "escasos avances" realizados hasta la fecha. Y todo ello a un mes de las elecciones generales. “Si hubieran requerido esto hace seis meses, por ejemplo, se hubiera comprendido. Ahora, a contrarreloj, parece una tomadura de pelo”, lamenta Alonso, que además mira de reojo y con cierta envidia lo que sucede en el país vecino. Allí, las empresas con las que compiten, o incluso las filiales de las gallegas asentadas al otro lado de la frontera, pueden a acceder a parte de los fondos COVID gestionados por el Gobierno de António Costa a través de su Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Una de las convocatorias, por ejemplo, está especialmente pensada para las empresas del sector de la pesca y de la acuicultura. Dotado con 11 millones de euros, es un “apoyo a la transición energética y reducción del impacto ambiental” de la industria. Vigo vuelve a ser la capital mundial del atún La patronal conservera Anfaco presentó ayer, junto al grueso de los patrocinadores, la XI World Tuna Conference, que se celebrará el 14 y 15 de septiembre en Vigo y que concentrará en la ciudad al 90% de la industria a nivel global. En el evento, de carácter bienal, se abordará la “complejidad política” y el futuro del mercado del atún en una conferencia en la que participarán 400 directivos y que congregará a 40 países que aglutinan el 90% de la producción mundial de la especie. El secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, explicó que la ciudad será el “epicentro” del mercado del atún con esta conferencia y señaló que el encuentro servirá “para la toma de decisiones”, con más de 40 países representados. Cómo generar valor, la innovación y tecnología o el mercado del atún en el mundo serán algunos de los temas que se abordarán en una conferencia que tendrá por lema Liderando en tiempos inciertos y que ya ha cubierto el 50% de la inscripción. En la presentación estuvo también el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, Antonio Basanta, que indicó que para la Xunta es “obligatorio apoyar” este evento “ejemplo de la globalidad de la industria pesquera”.