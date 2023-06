“China ha pasado de productor a gran consumidor de pescado”. Así lo destacó el analista de Norwegian Seafood, Eivind Hestvik, en el XXIII Congreso AECOC de Productos del Mar, que ayer reunió a más de 300 asistentes en Baiona. Según los datos de la entidad, el consumo de productos del mar de valor medio y alto –como mariscos, crustáceos o salmón– ha aumentado entre un 600% y un 900% en el país asiático a lo largo de los últimos años; algo que muestra el potencial que alberga este mercado, pero también el riesgo que se cierne sobre la materia prima y su posible reducción.

En relación a España, los datos recabados muestran incrementos estables en la mayoría de categorías, excepto en el caso del salmón y de los camarones, con un crecimiento en 2022 del 28% y del 23% respectivamente. Asimismo, los mayores crecimientos asociados a las exportaciones nacionales se registran en las ventas de pescado blanco (21%) y peces de tinta (18%).

Sobre las causas del descenso del consumo de pescado, que a nivel estatal ha caído un 17% desde la pandemia, Hestvik hizo hincapié en la caída de la frecuencia con la que se comen estos productos. “El 84% de los españoles come semanalmente pescado en casa, pero si antes lo hacía hasta cuatro veces a la semana, ahora lo hace en una o dos ocasiones”, resalta. El analista de la Norwegian Seafood también se pronunció sobre la inflación como causa relevante, pero evidenció que los productos del mar “no están registrando subidas de precio superiores a otros alimentos que mantienen el volumen de consumo”.

En último lugar, el especialista remarcó que los países donde no está bajando el consumo, como Estados Unidos, se están apoyando en el crecimiento de canales como el take away, los restaurantes y los formatos de conveniencia, como por ejemplo el pescado preparado.

Precisamente estos últimos son una de las palancas de crecimiento por las que ya apuestan muchas compañías en España. En este sentido se pronunció también el jefe de compras de pescadería de Plusfresc, Ángel Pérez, quien expuso el caso de su supermercado, que ha hecho crecer las ventas de pescado con la introducción de hornos para cocinar el producto. “Ofrecemos este servicio de forma gratuita y, hoy, el 18% del pescado que vendemos ya es cocinado”, dijo, insistiendo en que lo consumen tanto jóvenes como personas mayores.