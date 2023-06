Siete mil metros de eslora con 700 nombres gallegos

Ya sea por la Atenas de Poseidón o la Roma de Neptuno, el mar siempre ha estado inundado de rituales. La cultura de la vida a bordo pasa por mil y una supersticiones arraigadas al imaginario colectivo del sector, de profesionales que desarrollan una actividad tan necesaria como peligrosa en la que a veces no queda más remedio que creer. Hechos como silbar cuando uno está navegando o encontrarse con un pelirrojo poco antes de zarpar son considerados por muchos marineros sinónimo de “mal fario”. También cambiarle el nombre a un barco. El apodo que recibe cada nave es reflejo del vínculo personal entre el propietario y su medio de vida, y en el caso de los pesqueros gallegos son más de 700 para 7.000 metros de eslora.

Son todos los registrados desde el 2006, año que se inició la serie histórica del registro de flota que posee el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y entre ellos hay un sinfín de curiosidades. Destacan apelativos asociados a dioses como Thor Uno o Atenea Dous, y multitud de religiosos como Santa Mariña, Virxen do Rocío, Virxe do Mar, Virgen Da Guía, Virxe Dos Mares, San Antoniño o Novo Cristo da Laxe. De igual manera son frecuentes aquellos que hacen referencia a lugares geográficos, especialmente playas y faros, como Praia do Touro, Praia do Rostro, Playa Mar Uno, Playa de Sonreira o Faro de Burela.

Algunos armadores optan por llamar a la suerte con embarcaciones como Mar de Esperanza, Triunfador o Nuevo Felicidad, mientras otros se las dedican a animales del entorno del que viven y en el que viven, como Nueva Medusa, Delfín Uno, Balea, Beluga o Gaviota Dos. Lo cierto, con todo, es que la mayoría responden a mujeres, como Ana Sara, Ruth y Noa, Pauliña, o Sonia y Fabiola.

En relación a la superstición, es habitual que cuando un barco funciona, ha sido rentable o ha dejado buenos recuerdos para su dueño, el mismo, a la hora de adquirir otra nave, utilice su nombre pero acompañado del número 2 –y sucesivos– o la palabra “segundo”. Ejemplos son Cho Uno, Currana Un, Elvira Dous, Anabel Dos, Maresco Tres o Escualo Cuatro. Si por la contra no ha dado la talla, lo habitual es que su propietario le ponga otro nombre al siguiente que compre o emplee el mismo pero llevando delante la palabra “nuevo o novo”.

Asimismo, y pese a que los armadores suelen esquivar términos como “tempestad” o “rayo” pues se considera que alientan al mal tiempo, en el caso de los más de 700 pesqueros gallegos registrados hay también quienes retan a la mala suerte con embarcaciones como Huracán Uno, Tronada, Ventisca e incluso Tsunami.

No son los nombres más descabellados si se tiene en cuenta que en la comunidad ha visto bautizarse a barcos como Nuevo Mírame Bien o Día de Reyes. Los hay que mandan mensajes claros como Xa Veremos Un, Te Esperaba Un, Déjalos que Hablen, Pasa Aquí o Novo Deixa Andar; los que son incluso más concisos como Nova Coitelada, A Traidora o Pelea; aquellos que muestran su lado más pasional como Novo Pillabán o Nueva Atrevida; y los que piden a gritos fiesta como Chupito o se llaman Yate pero miden cinco metros de largo.

Requisitos para el “bautizo”

La aprobación del nombre de cualquier embarcación es tarea de la Dirección General de la Marina Mercante, como consta en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1027/1989, del 28 de julio. Según se expone, en la solicitud de la matrícula provisional deben proponerse tres nombres, por orden de preferencia, y su aprobación deberá ajustarse a tres requisitos: el nombre propuesto no puede haber sido asignado previamente a otra embarcación ni estar reservado para otro buque en construcción; en caso de nombres compuestos, no puede tener más de tres palabras; y podrán autorizarse anagramas siempre que no se presten a confusión, así como números a continuación de un nombre, que tendrán que figurar escritos en letras y no en cifras.