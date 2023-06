Nores adeuda todavía la última marea del “Pitanxo” 16 meses después del naufragio

A bordo del Villa de Pitanxo, un pesquero de 50 metros de eslora hundido el 15 de febrero de 2022 en Terranova, iban 23 tripulantes y un observador científico. Solo sobrevivieron el patrón, Juan Enrique Padín, y los marineros Eduardo Rial (sobrino del primero) y Samuel Kwesi Koufie. Las retribuciones de los últimos 21 días de marea del buque todavía no han sido abonadas. Al menos a los familiares de los fallecidos, como han constatado a preguntas de FARO. Con 400 toneladas de capacidad entre la bodega y el entrepuente, no ha habido acuerdo con la armadora a la hora de determinar la cantidad de capturas que llevaba a bordo cuando desapareció en las heladas aguas del Atlántico. “No pagaron nada”, certifica el padre de uno de los desaparecidos. Este periódico trató de consultar la versión de la representación legal de Pesquerías Nores, dueña del malogrado "Pitanxo", pero no obtuvo respuesta. Tampoco del abogado de la mayoría de los familiares de los fallecidos.