Varapalo en la Eurocámara a la ley que amenaza a la pesca para restaurar el mar

When we all suffer the consequences of collapsing ecosystems, you can thank these MEPs who rejected the #RestoreNature law in the AGRI Committee:



Álvaro Amaro @alvaroamaroEU

Franc Bogovič @Franc_Bogovic

Daniel Buda @MEPDanielBuda

Salvatore De Meo @salv_de_meo

Herbert Dorfmann… pic.twitter.com/nMKRmavexg