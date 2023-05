Misión “Pitanxo”: una insólita luz en las tinieblas

El Ártabro es un buque de apoyo en alta mar (se denomina OSV o Offshore Support Vessel) a bordo del cual van, de momento y rumbo a los Grandes Bancos de Terranova, 41 personas. Llegará este miércoles al lugar desde el que la radiobaliza del Villa de Pitanxo, un pesquero gallego de 50 metros de eslora y 10 de manga, emitió su señal en la madrugada del 15 de febrero de 2022. No hay restos de aparejos, no se recuperó ningún elemento de cubierta y ni siquiera rastros de gasoil; solo afloraron dos balsas, y una vacía, y solo ha pervivido la voz de tres de sus 24 tripulantes. El Pitanxo ha sido un testigo latente durante quince meses, en un silencio que ahora termina al fin. Se han realizado múltiples exploraciones submarinas para la localización e inspección de barcos hundidos, pero no hay precedentes para una misión como ésta, de un arrastrero sumergido a unos 820 metros y cuyo testimonio contribuirá a esclarecer las causas de la muerte de 21 personas. El patrón, Juan Enrique Padín –como la armadora, Pesquerías Nores Marín–, está imputado por otros tantos delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.