Cirugía al desastre: de Schettino a Padín

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ya dispone del resultado de los test realizados en la piscina de pruebas de Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Cehipar), donde se recreó el naufragio del Villa de Pitanxo con una maqueta. Pero será la inspección del pesquero la que aportará presumiblemente las claves de lo sucedido en la madrugada del 15 de febrero de 2022. Será una misión custodiada por peritos de la propia Ciaim, que solo podrán compartir información con esta entidad y con la Audiencia Nacional al tratarse de una investigación judicial en curso. En el barco que buscará los restos del pecio, el Ártabro –pertenece a la viguesa ACSM–, irá también embarcada una inspectora o surveyor con amplísima experiencia en siniestros marítimos, según pudo saber FARO. Entre otros encargos, participó en el análisis de la estructura del crucero Costa Concordia, a mandos del capitán Francesco Schettino y que encalló en la costa de la Isla del Giglio en enero de 2012. Fallecieron 30 personas.

Pero el barco de Costa Cruceros no quedó a más de 800 metros de profundidad, como sucede con el Pitanxo. Todo el operativo de ACSM está ya listo, tras haber firmado el contrato con el Ministerio de Transportes, aunque todavía no se han aclarado las fechas para su partida. El Ártabro está despachado y podría salir de Vigo en cualquier momento, si bien la misión deberá estar guiada en todo caso por el juzgado que dirige Ismael Moreno. En la tarde de ayer, como aseguraron fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, se remitió toda la documentación de este contrato a la Audiencia Nacional. Amén de localizar y grabar el pecio, cualquier elemento de interés judicial habrá tener todas las salvaguardas necesarias para que no sean pruebas impugnables por ninguna de las partes personadas, ya sean las defensas del patrón Juan Enrique Padín o de la armadora Pesquerías Nores.

Sobre este aspecto han hecho mucho hincapié las familias de los fallecidos –murieron 21 de los 24 tripulantes–, que ayer se reunieron por primera vez con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y exigieron al Ministerio de Transportes “total colaboración” con la Audiencia Nacional. El robot Triton de ACSM grabará no solo la estructura del pesquero, sino el rastro dejado por el aparejo en el fondo del mar para determinar si fue el embarre de la red, con una maniobra negligente de Padín, lo que precipitó el naufragio.