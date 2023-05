El Gobierno central avanzó ayer –a última hora de la tarde– que hoy mismo enviará a ACSM Shipping, empresa adjudicataria del contrato para bajar al Villa de Pitanxo, el citado documento. Tras la presión ejercida desde la compañía –que amenazó este lunes con no llevar a cabo el descenso al pecio del pesquero gallego si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no firmaba dicho escrito pronto–, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguraron que en la tramitación del expediente de contratación “no se han producido demoras” y “desde MITMA se ha tramitado con la mayor agilidad el expediente de contratación”. Así, y tras recordar que ayer, 15 de mayo, no era día laborable en la ciudad de Madrid, hicieron especial hincapié en que “si la empresa firma mañana el contrato podrá quedar formalizado mañana mismo”.

A la espera de que este hecho suceda y por fin haya avances en el asunto, el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, se reunirá este martes con las familias de las víctimas del naufragio, después de que estas últimas se lo solicitasen la semana pasada. Tal como informó la portavoz de los allegados, María José de Pazo, en principio el tema principal del encuentro –que se celebrará en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra– será reclamar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana colabore y dé traslado a la Audiencia Nacional de toda la información necesaria para la operativa de bajada al buque, ya que es este órgano judicial el que coordina la investigación.