La caída del gasóleo “alivia” al sector pesquero, a la espera de las ayudas para el combustible

Este trienio podría resumirse en una montaña rusa de marcados altibajos para los carburantes. Un enrevesado trayecto que comenzaba el pasado 2020 –tras caer el precio del crudo por la pandemia del coronavirus– para posteriormente rebotar hasta niveles récord en medio de la guerra de Ucrania –que pisó el acelerador de la inflación–. Hoy, después de saltar entre crisis y crisis, ese in crescendo se apaga. El combustible ha vuelto a recuperar valores añorados, exentos de las ayudas que el último año se concedieron para mitigar su impacto, y su menor coste también se nota en el mar, donde los tanques se llenan con tranquilidad. El de un barquito de cerco, por ejemplo de unos 7.000 litros, en 2022 lo hacía por cerca de 8.400 euros, cuando ahora lo hace por unos 3.900 euros. Pero el de un gran arrastrero congelador, como los que este mes y el que viene se espera que lleguen al Puerto de Vigo para repostar en el primer parón entre campañas, se ahorrará cientos de miles de euros. No en vano, el gasóleo marino está “en mínimos” en el fondeadero olívico. Para volver a niveles similares habría que retroceder a octubre de 2021. Hace más de un año y medio.

Tal como destacan desde la Cooperativa de Armadores (ARVI), el precio del combustible ha descendido “mes a mes” a lo largo del presente 2023, pasando de los 0,78 euros por litro que costaba en enero a los 0,55 euros por litro que está registrando mayo. Dicha cifra, además, nada tiene que ver con los 1,2 euros por litro que se pagaban en el ejercicio previo, cuando el bum de las materias primas, derivado del conflicto bélico que aún siente Europa, afectó con potencia a una flota que exigió medidas inmediatas para garantizar la viabilidad de su actividad.

Con todo, la caída del carburante –una disminución del 50% respecto al techo alcanzado en medio de la invasión rusa– “alivia” pero no convence al sector, que recuerda que todavía se encuentra en niveles superiores a los habituales. Y a falta de la bonificación de 20 céntimos –apoyo directo que el pasado año se aplicaba sobre surtidor a fin de reducir ipso facto el coste del gasóleo marino–, los profesionales del mar siguen esperando a cobrar las ayudas habilitadas para esta temporada –cuantías de 1.100 a 300.000 euros por barco que se establecen en función de su caladero, modalidad, eslora y estimación de su consumo–.

“Este escenario no es que sea fácil pero es menos difícil”, reconoce el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), Iván López, resaltando que la incertidumbre en torno al combustible ha ido a menos tras establecerse nuevas líneas logísticas que abastecen de crudo al bloque comunitario. Si bien “vaticinar lo que va a pasar es complicado”, apunta que se han recuperado unos valores “más razonables” y “lo ideal sería que bajaran un poco más”.

De la misma opinión es el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, para quien los precios deberían descender hasta los 0,3 o 0,4 euros por litro pues son los que predominaban “antes de la crisis”. “En estos momentos sigue estando caro. Desde luego no tanto como llegó a estar, pero debería seguir bajando”, agrega el también presidente de Europêche, principal órgano de representación de los pescadores de la UE.

En el caso de Jesús Lourido, gerente de la Organización de Productores del Puerto de Celeiro (OPP-77), a los precios actuales del gasóleo marino –a sus ojos también elevados– se suma un contexto complicado para el sector, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones impulsadas desde Bruselas. Al consumo “por los suelos” de pescado, añade que la caída en las capturas que están sufriendo en el norte –fundamentalmente merluza– está desembocando en una menor fuente de ingresos para las embarcaciones. Por este motivo, pese a que el carburante ha caído estos últimos meses, parte de la flota sigue perdiendo en rentabilidad.

“Esperamos que las administraciones sean sensibles” pide por su parte Juan Carlos Martín Fragueiro, gerente de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar), con el objetivo de “minimizar el impacto”. Indicando que al ritmo que está el precio del barril de crudo “todavía no se ha trasladado una rebaja significativa” al combustible, reivindica que es necesario “medidas para cubrir los diferenciales de costes”. “La flota española que se suministró en puertos extranjeros llegó a pagar 1,2 euros por litro y no tenían derecho a la bonificación de los 20 céntimos a la que tuvieron derecho todas las flotas que se han suministrado en puertos españoles, incluso aquellas no nacionales”, sentencia. “Aquí el café no ha sido igual para todos”.