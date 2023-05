Pesca ordena reemplazar cajas azules de todas las flotas por “fallo técnico general”

La caja azul es un dispositivo de control que, salvo escasas excepciones, deben llevar a bordo todos los buques de pesca con una eslora superior a los 12 metros. Solo en Galicia constan registrados 1.320 pesqueros que superan esas dimensiones: desde el pequeño y joven Cielo Mar (12,36 metros), el Pedro Xibano (28 metros) o el imponente Lodairo (80 metros). Este sistema aporta una localización permanente de las embarcaciones al Centro de Seguimiento de Pesca (CSP), que a su vez intercambia los datos con todas las zonas donde faena la flota de pabellón español y que comprueba, en definitiva, que no hay operaciones en zonas prohibidas o para las que un buque no tiene licencia de actividad. A no ser que lo autorice un Estado miembro –en caso de que faenen solo en aguas territoriales o si nunca pasan más de 24 horas en el mar–, es un equipo obligatorio para todos los barcos. Ahora, tras una orden cursada precisamente por el CSP, la mayor parte de la flota deberá reemplazarlo antes del 31 de octubre.

El Ministerio de Pesca, a través de un correo electrónico remitido a todas las asociaciones de armadores del país este miércoles, notificó que tres modelos de cajas azules no estarán permitidos a partir de ese 1 de noviembre. Alude en el texto a un “fallo técnico generalizado”, si bien el asunto del mail se refiere a “obsolescencia cajas azules”, como pudo comprobar FARO. El mandato de recambio afecta a ENA 2000 y los modelos ELB 2000 y ELB 2004 de Satlink. Estos dos últimos fueron autorizados para su uso – “podrán seguir siendo utilizados en su actual configuración por la flota española”– a través de una orden ministerial del año 2018. Ya no sirven. “Debido a un fallo técnico generalizado en algunos equipos de localización de buques, se informa a la flota afectada la necesidad de reemplazar” esos dispositivos, dice textualmente la notificación del Centro de Seguimiento Pesquero, adscrito a la Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal. De acuerdo a fuentes técnicas consultadas, especializadas en su instalación, el coste derivado de este recambio obligatorio oscilará entre los 1.500 y los 2.000 euros, “sin IVA y sin contar con la mano de obra” para el montaje. Se trata de equipos que, como expone el Ejecutivo, “previamente a su instalación en los barcos deben contar con una certificación emitida por una empresa u organismo que establezca la administración”. A juicio de estas mismas fuentes, no está acreditado que todas las cajas azules de los modelos indicados tengan fallos en sus señales de posicionamiento. “Funcionan perfectamente, están obligando a un gasto que no es necesario”, exponen. “Es un inconveniente grande”, lamenta el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Manuel Suárez. El problema es que no todas las armadoras, singularmente las de menor músculo económico, están en disposición de afrontar un coste adicional de estas características y la compra e instalación de las cajas azules no conlleva ninguna dotación económica. Al tratarse de un dispositivo obligatorio, como resumen en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), no hay ayudas. “Lo razonable –continúa Suárez– es que existiese alguna dotación, porque son los barcos los que tienen que asumir el coste de un error” que no es suyo. “La situación ahora –concluye– ya es lo suficientemente difícil para el sector”, con múltiples frentes abiertos.